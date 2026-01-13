Crans-Montana, morta la cameriera Cyane Panine: aveva le bottiglie con le candele, ma non doveva lavorare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Jessica Moretti la considerava “una sorellina”, la fidata dipendente che avrebbe coinvolto per fare entrare ancora più persone nella festa di Capodanno di Crans-Montana. Le autorità svizzere hanno confermato la morte di Cyane Panine, tristemente nota per essere la cameriera che teneva le bottiglie con sopra i bengala accesi, sulle spalle di un uomo mascherato, nei video realizzati prima dell’esplosione dell’incendio a Le Constellation.

La cameriera con il casco

La figura della 24enne, originaria del comune francese di Sète, è suo malgrado al centro di una delle immagini simbolo della strage, che spiegherebbero la causa del rogo.

È lei la cameriera con indosso il casco e tra le mani le bottiglie di champagne con le candele pirotecniche, nei drammatici filmati circolati sul web che immortalano gli attimi precedenti al disastro.

ANSA

Proprio quelle scintille a così stretto contatto con il materiale fonoassorbente del soffitto potrebbero probabilmente aver innescato le fiamme che si sono propagate in pochi secondi in tutto il locale.

Le parole di Jessica Moretti

I funerali di Cyane Panine si sono celebrati nel suo paese di origine nella giornata del 10 gennaio.

La sua identità è stata confermata dopo giorni di incertezze sulla sua sorte, ma a rivelare la presenza della 24enne tra le 40 vittime della strage erano stati gli stessi coniugi Moretti nelle prime dichiarazioni rilasciate agli inquirenti dopo il disastro.

“L’ho cresciuta come se fosse la mia bambina – ha affermato Jacques Moretti – Io e il suo ragazzo abbiamo cercato di rianimarla in strada per oltre un’ora, finché i soccorritori non ci hanno detto che era troppo tardi”.

La moglie Jessica ha detto che la barista era come una di famiglia, tanto da aver trascorso con la coppia lo scorso Natale.

A lei la titolare avrebbe detto di “far entrare più gente” perché ce ne sarebbe stata troppo poca.

Le indagini su Crans-Montana

Anche attraverso quelle parole i magistrati di Sion stanno valutando la posizione di Jessica Moretti, per la quale il Tribunale di garanzia ha deciso di revocare gli arresti domiciliari, disponendo invece l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia e il divieto di lasciare la Svizzera.

Alle domande degli inquirenti sull’abitudine di far salire i camerieri sulle spalle di colleghi con le bottiglie e i bengala accesi, l’indagata ha risposto che non fossse “una cosa che facevamo sistematicamente. Non gliel’ho mai impedito, ma non li ho mai costretti“.

Eppure secondo le ultime testimonianze riportate da La Stampa, un’ex cameriera avrebbe preferito licenziarsi piuttosto di mettersi a cavalcioni dei colleghi, proprio per il pericolo di innescare le fiamme: “Jessica diceva che i soldi si fanno così: mi sono dimessa” ha raccontato.

Stando agli ultimi aggiornamenti sulle indagini della strage di Crans-Montana, durante l’ispezione dell’istituto forense di Zurigo sarebbero stati trovati nel locale 25 bengala già utilizzati e, in uno stanzino adibito a deposito, 100 bengala ancora confezionati all’interno di uno scatolone, oltre a un borsone con 14 petardi, tra cui 6 potenti Thunder King.

La morte di Cyane Panine

Al quotidiano svizzero Blick, la famiglia di Cyane Panine ha promesso battaglia, svelando anche quella sera la 24enne non si sarebbe dovuta trovare nel seminterrato.

“La sera del 31 dicembre il suo ruolo al piano terra era quello di accogliere e far accomodare i clienti” ha affermato il loro legale, l’avvocato Sophie Haenni, “non era previsto che lavorasse al bar, Jessica Moretti le chiese di scendere in cantina per aiutare i colleghi a causa dell’elevato numero di bottiglie ordinate”.