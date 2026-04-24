Crans-Montana, mutua svizzera chiederà all'Italia 108 mila euro come rimborso spese: Tajani s'infuria

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La mutua svizzera vuole chiedere all’Italia il rimborso per le spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero dei feriti italiani del rogo a Crans-Montana, ma il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto che il nostro Paese non pagherà. “Non c’è alcuna responsabilità italiana”, ha specificato il titolare della Farnesina.

La richiesta di rimborso della mutua svizzera

La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi, pari a 108 mila euro circa, per le spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani, rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana.

La notizia è stata diffusa dopo l’incontro tra l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, e il presidente del Cantone del Vallese, Mathias Reynard, che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese.

ANSA

“Pretendiamo parità di trattamento, perché sarebbe inaccettabile che la mutua svizzera o il Vallese chiedano che tali costi ricadano sull’Italia e sugli Italiani”, ha spiegato l’ambasciatore Cornado.

L’irritazione di Antonio Tajani per la richiesta

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha confermato: “Mi pare che sia ovvio che non paghiamo”

Il titolare della Farnesina ha specificato che “la responsabilità è solo di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli. Non c’è alcuna responsabilità italiana“.

L’incontro tra l’ambasciatore italiano e il presidente del Cantone del Vallese

L’ambasciatore Cornado ha chiarito che è stato già comunicato chiaramente al presidente del Cantone del Vallese, Mathias Reynard che “lo Stato italiano non si accollerà mai le spese per le cure prodigate per sole poche ore ai nostri ragazzi che sono rimasti intossicati o ustionati”.

Il diplomatico italiano si è soffermato sul fatto che i feriti “hanno sofferto e sono condannati a soffrire a causa dell’irresponsabilità dei gestori del locale dove le uscite di sicurezza erano state sbarrate e delle autorità, comunali e cantonali che avrebbero dovuto effettuare o disporre i controlli e non l’hanno fatto”.

“Reynard ha suggerito, a tale proposito, – ha riferito ancora Cornado – di prendere contatto con il Dipartimento federale dell’Interno, competente in materia di salute, per concordare una soluzione a livello bilaterale dal punto di vista della reciprocità, visto che per i 2 pazienti svizzeri ricoverati per mesi al Niguarda non verrà addebitata alcuna spesa”.