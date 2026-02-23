Crans-Montana, nel nuovo video l'istante dell'inizio dell'incendio dalla candela pirotecnica

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È spuntato un nuovo video che cattura i primi momenti dell’incendio che ha causato la tragedia di Crans-Montana. Nello specifico si tratta dei primi 18 secondi che hanno preceduto il dramma, in cui vediamo il momento esatto in cui una candela pirotecnica lambisce un pannello fonoassorbente dando origine alle fiamme. A brandire la candela, fissata su una bottiglia, è una ragazza che ad un certo punto alza il braccio destro e va a toccare il soffitto.

Spunta il filmato dell’innesco al Le Constellation

È appena trascorsa la mezzanotte del 1° gennaio 2026. Nel seminterrato del Le Constellation si fa festa e c’è una ragazza, con il viso occultato da un casco e a cavalcioni su un’altra ragazza che indossa una maschera di Guy Fawkes, che brandisce due bottiglie sulle quali sono fissate le candele pirotecniche.

Tra musica e balli, la giovane solleva il braccio destro e la fiamma tocca inevitabilmente il soffitto sul quale sono fissati i pannelli fonoassorbenti.

ANSA

La ragazza, scrive Ansa, è la cameriera Cyane Panine, 24 anni, tra le 41 vittime della tragedia. Con il contatto tra la fiammella della candela pirotecnica e la schiuma fonoassorbente si crea l’innesco risultato fatale per decine di giovani.

Nel video inedito si può notare come la percezione del pericolo non sia immediata: la musica continua, gli avventori continuano a far festa.

Le risposte del vigile del fuoco intervenuto a Crans Montana

Come riporta Agi, nel frattempo è stato reso noto quanto avvenuto durante l’interrogatorio di David Vocat, capo dei vigili del fuoco, avvenuto il 17 febbraio da parte degli investigatori.

Vocat ha spiegato che in quanto vigile del fuoco non sarebbe tenuto a conoscere i dati della resistenza al fuoco dei materiali, a parte le porte tagliafuoco. A proposito delle schiume fonoassorbenti, Vocat ha spiegato di non essersi mai imbattuto in un incendio causato da questi materiali.

Lo sfogo della madre di Achille Baroli

Domenica 22 febbraio a Domenica In ha raccontato il suo dolore Erica Didone, madre del 16enne Achille Baroli morto nella strage di Crans-Montana .

“Io non volevo che lui con i suoi amici andasse in quel locale”, ha raccontato a Mara Venier spiegando di aver sentito, quella notte, uno strano sesto senso materno. “Anche se non ero mai entrata in quel posto non volevo che ci andassero”, ha detto. Il figlio, infine, decise di andare al Le Constellation.