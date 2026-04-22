Crans-Montana, nella fattura dell'ospedale di Sion ai feriti "75 mila euro per 15 ore di ricovero"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fino a 75mila euro per 15 ore per le cure dei feriti della strage di Crans-Montana. Continua a tenere banco la polemica sulle fatture inviate dall’ospedale di Sion alle famiglie di tre italiani rimasti ustionati nel rogo del discopub Le Constellation a Capodanno. Un “errore” ha assicurato l’ambasciatore tricolore in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, ma che ha indignato i familiari e ha provocato la reazione anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La fattura ai feriti del rogo di Crans-Montana

A esprimere “fastidio” per la fattura ricevuta è stato il padre di Manfredi Marcucci, un ragazzo di 16 anni gravemente ustionato nell’incendio del discopub Le Constellation e che ha lottato tra la vita e la morte durante il primo ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Sion.

Una “decisione inopportuna” ha chiarito l’ambasciatore Conrado, presa probabilmente da un funzionario troppo zelante, ma alla trasmissione Storie italiane le tre famiglie hanno definito “assurdo e offensivo” il conto recapitato per le cure ai feriti. Soprattutto di fronte alle lungaggini per i risarcimenti chiesti alla Svizzera.

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“Tutta questa burocrazia è quello che a noi come famiglie di pancia dà fastidio” ha commentato Umberto Marcucci.

L’indignazione delle famiglie e di Giorgia Meloni

Le fatture arrivate alle tre famiglie presentavano importi salatissimi, da 17mila franchi (poco più di 18mila euro), fino ad arrivare ai 66.810 franchi (circa 73mila euro), relativi alle prestazioni mediche dei tre pazienti per il primo giorno di ricovero, prima del trasferimento al Niguarda di Milano. Soltanto in fondo al documento la postilla: “La fattura non deve essere pagata”.

La polemica esplosa sul caso ha spinto a intervenire con un duro post sui social anche Giorgia Meloni, “scioccata” dalle fatture inviate alle famiglie: “Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre” ha scritto la presidente del Consiglio, aggiungendo di aver chiesto all’ambasciatore Cornado di “tenere altissima l’attenzione”.

Lo sfogo di Matteo Bassetti

Sui social anche Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, ha criticato l’accaduto: “Le famiglie di tre feriti italiani a Crans-Montana si sono viste recapitare fatture per decine di migliaia di franchi svizzeri per le spese sanitarie sostenute nei primi giorni di ricovero in Svizzera. Anche se si è trattato di un errore (e me lo auguro), si tratta dell’ennesimo insulto al nostro Paese e a quei poveri ragazzi, vittime dell’incapacità e della disorganizzazione svizzera”.

Il chiarimento dell’ambasciatore Cornado

Proprio la mediazione del diplomatico ha consentito di fare chiarezza sull’equivoco: “Il presidente del Cantone del Vallese mi ha assicurato che nulla è dovuto dalle famiglie agli ospedali e che le spese sanitarie saranno sostenute in toto dal Cantone del Vallese, ed eventualmente dalla Confederazione svizzera, e che nulla sarà chiesto allo Stato italiano, come del resto avevano annunciato sin dall’inizio” ha spiegato l’ambasciatore dopo una telefonata al presidente del Canton Vallese, Mathias Reynard.

“Il presidente vallese mi ha chiarito, inoltre, che le famiglie erano state informate qualche tempo fa con una lettera che, qualora avessero ricevuto per errore questa richiesta di pagamento, avrebbero potuto restituirla al mittente attraverso un link” ha poi aggiunto Cornado.