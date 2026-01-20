Crans-Montana, nuovo interrogatorio fiume per Jacques Moretti e la moglie Jessica: cosa filtra dalla Procura

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Jacques Moretti ha cominciato a rispondere alle domande dei pm questa mattina, mentre la moglie Jessica lo farà presumibilmente domani. I giudici vogliono ripercorrere ogni aspetto di quanto accaduto al Constellation. Diversamente da quanto accade in Italia, marito e moglie potranno assistere ai rispettivi interrogatori.

Intorno alle 8:30 di oggi, martedì 20 gennaio, Jacques Moretti è arrivato presso la procura di Sion accompagnato da un cellulare della polizia penitenziaria. Il co-proprietario del Constellation, infatti, si trova in carcere dopo la misura cautelare emessa dai giudici per pericolo di fuga.

L’interrogatorio è già iniziato e verterà, secondo le indiscrezioni, su tutti i punti salienti che hanno preceduto la tragedia di Crans-Montana. Oltre, ovviamente, alla ricostruzione di quanto accaduto durante la serata dell’incendio che ha provocato la morte di 40 persone e il ferimento di 116.

Le domande dei giudici su tutti gli aspetti della strage di Crans-Montana

Per Jacques Moretti si tratta del terzo interrogatorio dal giorno di Capodanno dopo quello del 9 gennaio e quello del 12 gennaio, in occasione della convalida dell’arresto. Per Jessica Moretti, invece, sarà il secondo interrogatorio su quanto accaduto al Constellation. La coppia è indagata per omicidio colposo, incendio colposo e lesioni colpose.

Nel nuovo interrogatorio fiume, i pm di Sion intendono ripercorrere tutte le tappe che hanno preceduto la strage, a cominciare dai lavori di ristrutturazione, dall’installazione dei pannelli fono-assorbenti che hanno preso fuoco e dalla gestione delle uscite di sicurezza.

Inoltre, i magistrati intendono chiarire ogni aspetto della serata: il flusso di presenze, le direttive ai dipendenti, l’utilizzo delle fontane luminose all’interno, il comportamento della proprietaria durante l’incendio e altre tematiche.

Perché Jessica Moretti potrà assistere all’interrogatorio di Jacques

Finora gli avvocati della coppia hanno sostenuto la buona fede di Jacques e Jessica Moretti, ricordando che le ispezioni effettuate non hanno mai rilevato pericoli associati alla schiuma o alla larghezza della scala. Al momento nessuno del comune di Crans-Montana è stato iscritto nel registro degli indagati.

Per quanto riguarda l’interrogatorio della coppia, in programma tra oggi e domani, diversi giornalisti italiani presenti a Sion hanno rilevato l’incongruenza del fatto che Jessica Moretti – anche lei già arrivata in procura – potrà assistere alla testimonianza del marito. In casi simili, in Italia, i due indagati vengono tenuti separati appunto per non influenzare le testimonianze e non rischiare, in questa situazione, che nell’interrogatorio di domani Jessica Moretti possa allinearsi alla versione fornita da Jacques.

Gli esperti di diritto penale svizzero hanno però sottolineato che il codice penale elvetico prevede questa possibilità perché l’interrogatorio è più simile a un incidente probatorio.

I legali dei coniugi Moretti denunciano pressioni politiche

I legali dei Moretti hanno denunciato “pressioni politiche sull’inchiesta” e hanno chiesto la trascrizione del colloquio del 12 gennaio tra la procuratrice generale Béatrice Pilloud e l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado. “Un incontro informale – spiega interpellato dall’Ansa il diplomatico – per ribadire le aspettative dell’Italia tutta, che attende venga fatta chiarezza sui fatti accaduti, chiarita la responsabilità e proposte punizioni per i colpevoli”.