Crans-Montana, padre di Chiara Costanzo "indignato" per la scarcerazione di Jacques Moretti: il duro sfogo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Chiara Costanzo aveva 16 anni. È morta asfissiata nella strage di Capodanno a Crans-Montana, nel locale Le Constellation. Suo padre, Andrea, nell’apprendere la notizia della scarcerazione del proprietario del bar, Jacques Moretti, è rimasto sconcertato. L’imprenditore francese ha potuto lasciare il penitenziario des Îles dopo che un suo misterioso “caro amico” ha pagato la cauzione fissata a 200 mila franchi svizzeri, circa 216 mila euro.

Crans-Montana, Jacques Moretti libero: la reazione del padre di Chiara Costanzo

“L’unica cosa che mi tiene in vita è sapere che un giorno ci sarà giustizia. Ma dopo una decisione come questa… sto vacillando”. A parlare è Andrea Costanzo, raggiunto dal quotidiano La Repubblica. L’uomo è rimasto esterrefatto quando ha saputo che Moretti è stato liberato.

“È come spargere sale su una ferita aperta che non si rimargina mai. È una sensazione devastante”, ha aggiunto, sempre riferendosi alla scarcerazione dell’imprenditore. Secondo il signor Costanzo, “200 mila franchi di cauzione è una cifra ridicola”.

ANSA

Il genitore di Chiara non usa mezzi termini e definisce “questo sistema sbagliato” in quanto ritiene che “chiunque può vedere che ci sono delle falle”. “Non è possibile: per un crimine così grave esci pagando quattro franchi? Davvero, penso che non sia concepibile”, ha continuato nel suo sfogo.

E ancora, ha riferito che considera la liberazione di Moretti una “decisione inammissibile” che lo ha lasciato “attonito, sgomento, annichilito, indignato”.

La difesa dei coniugi Moretti e lo sfogo di Andrea Costanzo: “Pecche scandalose”

Jacques e la moglie Jessica hanno dichiarato nei giorni scorsi di essere loro stessi vittime dell’intera vicenda. Di fronte ai pm hanno tentato di scaricare tutte le colpe sui camerieri e sulle guardie giurate in servizio nel locale in cui è avvenuta la strage.

“Non riesco a rispondere a queste parole”, ha commentato sconfortato Andrea.

Al momento gli unici indagati per la tragedia di Capodanno sono i due coniugi Moretti, altro punto su cui il padre di Chiara non riesce a farsene una ragione.

“Soltanto loro due? In Italia non sarebbe stato così – ha dichiarato il genitore -. Mi chiedo: e chi ha fatto i controlli? E il sindaco di Crans-Montana o i responsabili della sicurezza del Comune? Ci sono state omissioni gravi. Sono passate ormai tre settimane e queste persone sono a fare la bella vita. Secondo me ci sono delle pecche scandalose“.

La vita cambiata per sempre dopo la strage

Dopo la morte della figlia, la vita di Andrea è drasticamente cambiata. L’uomo ha confidato che non riesce più a leggere i giornali e a guardare i servizi televisivi che parlano di quel che è accaduto a Crans-Montana nella maledetta notte di Capodanno: “Non ce la faccio, ho un blocco, mi fa male. Cerco vigliaccamente di fare o pensare ad altro, per scappare dalla realtà. Sì, scappo dalla realtà”.

“Il fatto che un giorno sarà fatta giustizia è l’unica cosa che oggi mi tiene in vita. Ma queste notizie mi sembra che vadano in senso contrario. Mi sembra tutto così ingiusto. Una cauzione di 200 mila franchi per uscire dal carcere, per un crimine del genere…”, ha concluso il signor Costanzo.

Moretti scarcerato, Meloni e Tajani: “Un oltraggio”

La decisione di liberare il proprietario de Le Constellation ha provocato un’ondata di indignazione anche a livello politico. La premier Giorgia Meloni ha descritto la vicenda come “un oltraggio“. Stessi toni usati dal vicepremier Antonio Tajani.