Crans-Montana, Paolo Campolo piange dopo aver salvato almeno 10 ragazzi e ai genitori dice "vi voglio bene"

Paolo Campolo, cittadino svizzero di origini italiane, durante la tragedia avvenuta nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana, ha agito da eroe. L’uomo 55enne, professione analista finanziario, ha salvato almeno 10 ragazzi dall’inferno scoppiato nel bar a causa di un incendio. Nonostante le fiamme e il pericolo, non ha esitato a prestare soccorso fino a quando ha avuto energie. In lacrime, intervenendo al programma di Rai 1 Storie Italiane, ha raccontato quei minuti drammatici.

Crans-Montana, la testimonianza tra le lacrime dell'”eroe” Paolo Campolo

“Mi sono avvicinato all’entrata e c’era tanto fumo, non si vedeva niente. Abbiamo visto due braccia e abbiamo tirato fuori la prima persona e poi la seconda. Sembrava fumo di combustione di materiale sintetico”, ha esordito Campolo nel rendere la sua testimonianza, più volte interrotta dal pianto per via del dolore provato nel tornare con la mente alla tragica sera di Capodanno a Crans-Montana.

“Calpestavamo i corpi – ha aggiunto – e abbiamo deciso di prendere il primo braccio e la prima gamba che trovavamo. Abbiamo così tirato fuori 5 persone. Poi non potendo più andare avanti per il fumo, ho deciso di cercare l’uscita di emergenza sul retro del bar. Una porta che assomiglia a una porta di servizio e non di emergenza“.

ANSA Un’immagine dell’incendio sprigionatosi nel bar “Le Constellation”

“Ho provato ad aprirla ed era chiusa – ha proseguito nel racconto il 55enne -. Ho visto che dietro al vetro della porta c’erano corpi schiacciati sul vetro stesso. Abbiamo forzato la porta e i corpi ci sono caduti addosso”.

“Voglio mandare un messaggio ai genitori di tutti quelli che spero di aver salvato, vi voglio tanto bene e Dio vi protegga”, ha concluso piangendo Campolo, che, dopo i salvataggi, è stato ricoverato all’ospedale a Sion nel canton Vallese poiché aveva i polmoni saturi di fumo inalato.

Campolo: “Mi ha chiamato mia figlia e mi ha detto che c’era stata una strage”

Campolo ha anche rilasciato un’intervista al quotidiano Il Messaggero, spiegando che quando è iniziata la strage si trovava a casa in compagnia di amici. La sua abitazione dista poche decine di metri dal bar “Le Constellation”.

A un certo punto ha notato le fiamme provenire dal locale e subito dopo ha ricevuto una telefonata agghiacciante da parte di sua figlia Paolina: “Papà c’è stata una strage, c’è fuoco, e ci sono tanti feriti”.

Immediatamente il 55enne si è precipitato sul luogo della tragedia: “Ho visto mia figlia, era fuori, immobile, in stato di choc. Aspettava il fidanzato. Lui era dietro la porta. È riuscito a uscire davanti ai suoi occhi. Si è salvato per pochi secondi, ma ora è ricoverato in condizioni gravissime a Basilea con ustioni pesanti”.

Campolo, avendo intuito la situazione disastrosa, si è messo subito in azione, rischiando egli stesso la vita: “Non ho pensato al dolore, al fumo, al rischio. Ho estratto a mani nude i ragazzi. Uno dopo l’altro. Erano vivi, ma feriti, alcuni gravemente, e intossicati”.

Campolo: “Celerità dei soccorsi non adeguata”

Nelle scorse ore Campolo ha anche parlato ai microfoni di Fanpage.it, affermando che “la celerità dei soccorsi non è stata adeguata e i mezzi impiegati sono stati pochi. A livello di pompieri, di sanitari, di materiale, mancava tutto”.

L’analista finanziario ha inoltre raccontato che a prestare aiuto è stato anche suo figlio 19enne che è una recente recluta della Protezione civile svizzera: “Quella notte è intervenuto con me, con tanto coraggio, per prendere a mano, a braccia, i feriti. Abbiamo portato in salvo dal locale in fiamme circa una ventina di persone in tutto”.

E ancora: “Sono rimasti a terra giovani feriti e bruciati, abbandonati da soli per diverse ore con temperature di -11 gradi, mentre i loro familiari venivano respinti dietro le linee senza poterli aiutare, nonostante i pianti e le urla. E questo semplicemente perché gli ufficiali presenti erano stati formati con delle procedure che non si adattavano a quelle circostanze. Erano procedure pensate per incidenti di minore entità”.

Secondo il 55enne è anche mancato il principio di selezione per gravità: “Non si è organizzata una zona di selezione dei feriti, non avevamo neanche i cartoni per indicare chi era più grave”.