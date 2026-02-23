Crans-Montana, parla il sopravvissuto della strage che ha visto morire gli amici: "Un tappeto di corpi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’ultima puntata della trasmissione Rai “Lo stato delle cose“, condotta da Massimo Giletti, ha mandato in onda la testimonianza di un sopravvissuto del locale Le Constellation di Crans-Montana. Il giovane Bachar Fleury ha raccontato della sera dell’incendio, delle sue ustioni e della reazione di due ragazze che l’hanno incrociato nel locale, fuggendo poi terrorizzate: “Mi sono sentito un mostro”, ha detto.

Parla il sopravvissuto di Crans-Montana

“Ho visto due ragazze venirmi incontro e fare un’espressione di disgusto verso di me. E poi hanno cominciato a correre e gridare e mi sono sentito come un mostro, perché non avevo ancora visto il mio volto e non sapevo che aspetto avessi”, ha raccontato Bachar Fleury con voce ferma, rievocando la serata di festa trasformatasi in una strage.

Poi il racconto della scena ormai diventata nota, quella della cameriera Cyane sulle spalle di un collega con indosso una maschera e fra le mani bottiglie di champagne addobbate con fontanelle pirotecniche.

“Ho visto uno dei camerieri dira a Cyane di salirgli sulle spalle e di indossare un casco”, ha rievocato Bachar. “Ma sfortunatamente la parte [del soffitto] che ha preso fuoco era accanto a dove c’erano tutte le bottiglie di alcol“.

La dinamica è stata fulminea: “Le bottiglie sono cadute per terra e con esse le fiamme e in trenta secondi tutto ha preso fuoco“.

“Ero proprio dietro il fuoco e tutte le persone che quella notte erano accanto a me sono morte. Ho sentito il calore forte, non riuscivo a respirare né a vedere. Mi sono detto: ‘Non riuscirò mai a uscire, il fuoco mi ucciderà. Mi siedo e aspetto la mia fine'”.

Fuori da Le Constellation

Proprio in quel momento un ragazzo ha aperto una vetrata e tutto il piano ha preso fuoco: “Abbiamo sentito un boato, l’esplosione. Per terra c’era un tappeto di corpi, erano dappertutto. Quando sono uscito fuori ho visto tutti i corpi ammassati uno sopra l’altro. Alcune persone erano sfigurate, delle ragazze con vestiti sintetici erano carbonizzate“.

Poi la descrizione degli ultimi eventi al Le Constellation di Crans-Montana e, infine, il ricordo del black out: “C’erano persone a terra, altre che provavano a fare dei massaggi cardiaci per soccorrere le persone, inutilmente. Se non fossero intervenuti subito sarei morto. Mi hanno messo una maschera d’ossigeno e questa è l’ultima immagine che ho di quel primo gennaio”.

Il racconto del padre

Accanto alla testimonianza del figlio, anche quella del padre Alexandre Fleury: “Ho visto il suo viso completamente rosso, bruciato, e soprattutto le mani. Ma non gli ho detto niente. Avevo paura si rendesse conto della gravità delle ustioni”.

E ancora: “Non c’erano ambulanze, l’ho portato in ospedale e l’hanno intubato perché la gola si stava contraendo. Quando siamo arrivati al pronto soccorso erano gli ultimi momenti in cui riusciva ancora a respirare”.