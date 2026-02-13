Crans-Montana, parla la mamma di Taylan che ha aggredito Jacques Moretti: "Provo rabbia, la devono pagare"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Rabbia e disperazione: sono questi i sentimenti più evidenti che traspaiono dalle parole di Gulcin Kaya, madre del 18enne Taylan morto nella strage di Crans-Montana. Il 12 febbraio la donna ha aggredito Jacques Moretti, il proprietario del locale Constellation, teatro della tragedia, appena prima che iniziasse l’interrogatorio a Sion. “La devono pagare”, ha dichiarato la mamma della giovane vittima. “Quello che è successo non è stato un incidente, è stato altro, ci sono delle responsabilità”.

L’intervista alla madre di Taylan dopo l’aggressione a Moretti

In un’intervista al Corriere della Sera, la mamma di Taylan ha raccontato di aver preso parte alla contestazione contro Jacques e Jessica Moretti non per cercare vendetta, ma per arrivare alla verità.

“Perché voglio, anzi vogliamo, verità e giustizia“, ha detto, spiegando le ragioni che l’hanno spinta a presentarsi davanti alla sede dell’audizione insieme ad altri familiari delle vittime.

In quell’occasione, Gulcin Kaya si è scagliata contro Jacques Moretti aggredendolo verbalmente: “Siete la mafia, avete pagato 200.000 franchi ed è finita”. Il riferimento è alla cauzione versata dai gestori del Constellation di Crans-Montana per attendere il processo fuori dal carcere.

Chi è Gulcin Kaya

Gulci Kaya, che vive a Conthey, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, è la madre del 18enne Taylan, il cui corpo è stato trovato dopo il terribile incendio nel discopub di Crans-Montana.

La donna è di origine turca, ma vive in Svizzera ormai da 22 anni. Parlando del figlio, lo ha descritto come “premuroso, sensibile” e appassionato di sport. “Amava tantissimo il football”, ha riferito.

Cosa ha detto la madre della vittima di Crans-Montana

La donna ha affermato di provare “unicamente rabbia” dopo settimane ad attendere che sia fatta giustizia. Un sentimento che, ha spiegato, si è intensificato proprio nelle ore precedenti l’incontro con gli indagati. “È stato un momento durissimo“.

A farla scattare contro i Moretti sono state le parole di Jessica. “Quando le ho detto che mio figlio è morto, lei mi ha risposto ‘je suis désolée’, sono desolata. Desolata ha detto, capisce? Ma si può usare questa parola davanti a 41 vittime?”.

Gulcin Kaya raggiunge il luogo praticamente ogni giorno spostandosi in autobus: “Saranno dieci minuti”. Ha poi rivelato di far fatica a dormire: “Sono distrutta”.

Infine ha ricordato il legame nato tra i familiari delle vittime dopo la tragedia. E di considerare tutti gli altri ragazzi morti nel rogo come “se fossero suoi figli”. “Siamo un’unica famiglia”.