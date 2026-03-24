Crans-Montana, pm italiani a Sion in missione per esame degli atti d'inchiesta: cosa cercheranno nei documenti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Parte la collaborazione tra Italia e Svizzera per far luce sul disastro di Capodanno a Crans-Montana costato la vita a 41 persone. Mercoledì e giovedì i pm italiani saranno, infatti, a Sion. Lo scopo della missione è esaminare e selezionare gli atti dell’indagine svizzera utili al procedimento per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni.

Crans-Montana, collaborazione Italia-Svizzera

Il 19 febbraio ci fu vertice tra il procuratore capo della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, e la procuratrice generale del Vallese Beatrice Pilloud.

In quell’occasione si parlò di un percorso di collaborazione tra autorità italiane e svizzere nell’indagine sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Tra le fiamme del bar Le Constellation morirono 41 ragazzi e ragazze, tra cui 6 italiani: e oggi la collaborazione tra Ginevra e Roma si inscrive nell’ambito di una “assistenza giudiziaria”.

I pm italiani in Svizzera

Mercoledì e giovedì, infatti, i pm italiani saranno in missione a Sion, in Svizzera.

L’obiettivo è esaminare e selezionare gli atti dell’indagine svizzera utili al procedimento (aperto in Italia) per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni.

I magistrati romani saranno accompagnati dai funzionari della squadra mobile e dei vigili del fuoco e dagli ufficiali di collegamento dell’ambasciata italiana.

Crans-Montana, a che punto sono le indagini

Nel frattempo le indagini proseguono e gli inquirenti svizzeri hanno impresso una nuova accelerazione al loro lavoro.

Mercoledì è in programma l’audizione di Rozerin Ozkaytan, fotografa del Constellation, sopravvissuta al rogoe rimasta in coma per settimane.

Dal dossier dell’inchiesta poi emerge che una delle due porte di sicurezza, al piano terreno del Constellation, sarebbe stata chiusa con un chiavistello proprio pochi secondi prima dell’inizio dell’incendio.

Un video di pochi secondi, in possesso degli investigatori, mostrerebbe un dipendente aprire la porta per far entrare un uomo che, a sua volta, avrebbe poi armeggiato con il chiavistello poco dopo l’1 di notte.

La questione della porta di sicurezza

Proprio il blocco dell’uscita di sicurezza, che ha reso difficile l’uscita dei ragazzi dal locale dopo le fiamme, resta una questione centrale dell’inchiesta giudiziaria.

Secondo Jessica Moretti (come confermato dal marito Jacques) quella porta era usata dai dipendenti e non veniva mai chiusa.

La controversia sta nel fatto che un buttafuori avrebbe detto di aver “sentito Jessica dire ai suoi collaboratori che le porte dovevano rimanere chiuse”.