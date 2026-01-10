Crans-Montana, polemiche per la vignetta di Charlie Hebdo sugli sciatori ustionati: "Superato il limite"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una vignetta di Charlie Hebdo sull’incendio di Capodanno a Crans–Montana, costato la vita a 40 persone, scatena indignazione sui social. Pubblicata nel giorno di lutto nazionale, l’illustrazione è accusata di mancanza di decenza. Fra le numerose critiche, quella di una nota influencer francese, suo malgrado vittima di ustioni in seguito a un incidente avvenuto a una festa.

Charlie Hebdo choc su Crans-Montana

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo torna quindi al centro delle polemiche internazionali. Questa volta il bersaglio della sua satira è l’incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans–Montana, in Svizzera, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei giovani italiani.

L’illustrazione incriminata è apparsa sui canali social ufficiali della rivista come “vignetta del giorno” ed è firmata dal disegnatore Salch. Nella scena compaiono due figure caricaturali riconducibili a sciatori, accompagnate da una scritta che recita “Les brûlés font du ski” (“Gli ustionati sciano”), con sotto la frase “La comédie de l’année” (“La commedia dell’anno”).

Il riferimento è diretto e volutamente provocatorio: un gioco di parole con il celebre film comico del 1979 “Les Bronzés font du ski” (“Gli abbronzati sciano”), diventato un cult in Francia.

La reazione dei social alla vignetta

A rendere la vignetta ancora più controversa non è solo il contenuto, ma anche il momento scelto per la pubblicazione. L’illustrazione è stata diffusa proprio durante la giornata ufficiale di lutto nazionale indetta in Svizzera per commemorare le vittime dell’incendio.

Il dettaglio ha amplificato l’indignazione di molti utenti sui social network, dove nel giro di poche ore si sono moltiplicati commenti di protesta, in particolar modo su Instagram e X.

Secondo numerosi utenti, la satira avrebbe oltrepassato il limite del rispetto, trasformando una tragedia in una battuta percepita come offensiva nei confronti delle vittime e dei loro familiari.

Il commento della influencer

Tra le reazioni più condivise spicca quella di Julie Bourges, influencer e attivista francese molto seguita sui social. Bourges è nota infatti per la sua storia personale: da adolescente è rimasta vittima di gravi ustioni a causa di un incidente avvenuto durante una festa di carnevale.

«Non è umorismo. È un’ulteriore violenza. È stato superato il limite e permettersi di dirlo non significa censurare” ha scritto su X l’attivista, commentando la vignetta sul rogo di Crans-Montana. “Significa ricordare che esiste la DECENZA”.

Cos’è Charlie Hebdo e i precedenti

Charlie Hebdo ha costruito negli anni la propria identità editoriale su una satira radicale, irriverente e spesso volutamente disturbante, rivendicando il diritto di non porsi limiti, nemmeno di fronte a tragedie o temi sensibili.

Dopo l’attentato subito nel 2015, la rivista è diventata simbolo globale della libertà di espressione, ma anche oggetto di critiche ricorrenti per un approccio considerato da molti aggressivo e disumanizzante.

In passato vignette su attentati, disastri naturali, vittime civili e minoranze avevano già acceso dibattiti simili. Anche in questo caso, la redazione non ha rilasciato chiarimenti ufficiali immediati, lasciando che il confronto si consumasse prevalentemente nello spazio digitale.