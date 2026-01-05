Crans-Montana, premier Giorgia Meloni chiama la mamma di Giovanni Tamburi in lacrime dopo la tragedia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Giorgia Meloni ha chiamato in lacrime la madre di una delle vittime italiane della strage di Crans-Montana, Giovanni Tamburi. È stata proprio la donna a raccontarlo alla trasmissione Zona Bianca in cui ha detto che la premier aveva “la voce rotta” e si sentiva “la sua sofferenza da mamma”.

La chiamata di Giorgia Meloni alla madre di Giovanni Tamburi

Carla Masiello, la mamma di Giovanni Tamburi, vittima della strage di Crans-Montana, in Svizzera, è stata raggiunta al telefono dalla trasmissione televisiva Zona Bianca.

“Voglio ringraziare per la grande umanità il cardinale Zuppi, l’onorevole Lucia Borgonzoni e la nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: ha avuto un’umanità incredibile“, ha detto la donna.

La veglia di commemorazione di Giovanni Tamburi

“Mi ha chiamata personalmente – ha aggiunto – aveva la voce rotta dal pianto. Si sentiva la sua sofferenza come mamma. Mi ha veramente commossa e mi è stata vicina come non mai”.

La richiesta della madre di Giovanni Tamburi

In merito alle indagini su quanto accaduto nel locale Le Constellation, Masiello ha chiesto “rispetto ai leoni da tastiera, perché questi ragazzi probabilmente non si sono resi conto neanche delle fiamme, anche perché se un ragazzino di 14, 15, 16 anni sente che la musica continua ad andare, vede che nessuno si muove, può pensare anche che possa essere un gioco pirotecnico”.

La madre ha fatto probabilmente riferimento a chi sta criticando i ragazzi che hanno fatto dei video e hanno continuato a festeggiare mentre il locale stava prendendo fuoco.

“Sono dei ragazzini – ha continuato la donna – non degli adulti. Probabilmente nemmeno un adulto se ne sarebbe accorto”.

Riguardo al figlio, Masiello lo ha descritto come “un sole, non l’ho mai sentito parlare male di qualcuno. Era un angelo e un cigno bianco e forse lo hanno voluto in Paradiso per questo, sono molto credente e questo spero che mi sosterrà nei prossimi giorni”.

Il lutto cittadino a Bologna

La salma del 16enne morto nella strage a Crans-Montana è tornata in Italia il 5 gennaio ed è stata trasportata al cimitero di Borgo Panigale dove è stata accolta dai parenti. Il funerale di Giovanni è previsto il 7 gennaio alle 11:00 nella Cattedrale di San Pietro.

Il questa giornata, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino “per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità bolognese verso la sua tragica scomparsa”.

Per l’intera giornata di mercoledì la bandiera comunale sarà esposta listata a lutto sugli edifici pubblici.