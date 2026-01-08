Crans-Montana, Procura di Roma apre inchiesta per omicidio colposo dopo la richiesta di "punizione esemplare"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La procura di Roma ha avviato un’inchiesta sull’incendio di Capodanno del locale “Le Constellation” a Crans-Montana in Svizzera. Le ipotesi di reato dei pm della Capitale che, di norma, hanno competenza per episodi che coinvolgono cittadini italiani all’estero, sono omicidio colposo e incendio.

L’inchiesta di Roma su Crans-Montana

Un incendio divampato nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 nel bar Le Constellation, a Crans-Montana, è costato la vita a 40 persone.

Tra le vittime ci sono stati sei adolescenti italiani.

In base a quanto si apprende, la Farnesina ha inviato a piazzale Clodio una comunicazione relativa a quanto avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. Massimo il riserbo da parte degli inquirenti che delegheranno le indagini alle forze dell’ordine.

La procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, sta già indagando per omicidio, lesioni e incendio colposi: per il momento, gli unici indagati sono Jacques Moretti e la moglie Jessica Maric, gestori del disco-bar.

Il ruolo dei proprietari del locale

Stando a indiscrezioni, la nota del ministero degli Esteri avrebbe ricostruito i fatti mettendo in luce il ruolo dei titolari della struttura che potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati.

Secondo le prime verifiche, l’incendio sarebbe stato innescato da candele pirotecniche/sparkler usate durante i festeggiamenti su bottiglie di champagne, che avrebbero raggiunto il soffitto, facendo propagare rapidamente le fiamme.

Il padre di un ferito chiede “punizione esemplare”

Valentino Giola, avvocato milanese, è il padre di un ragazzo di sedici anni, tra i feriti dell’incendio a Crans-Montana.

Il professionista, all’Ansa, ha detto che si aspetta “una punizione esemplare” per chi ha sbagliato.

“Non pensavamo che ci potesse essere una carenza così pesante di sicurezza, in una località di fama internazionale ci aspettavamo standard di alto livello”, ha detto Giola.

Il figlio dell’uomo conosceva tutte le sei vittime italiane e della scomparsa dei suoi amici ha saputo solo il 7 gennaio.

“Una notizia difficile da elaborare, ma è un ragazzo forte e ce la farà”, ha detto il padre.