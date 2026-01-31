Crans-Montana, rinuncia alla prescrizione per Moretti e Comune che risarciranno le vittime della strage

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il Comune di Crans-Montana risarcirà le vittime anche in caso di prescrizione. Lo stesso vale anche per il Cantone Vallese e per i coniugi Moretti. Questi ultimi hanno volontariamente rinunciato all’eventualità, mentre per Comune e Cantone si tratta di una misura necessaria, visto che la prescrizione è già subentrata per le omissioni nei controlli del 2015 e rischia di interessare anche quelle del 2016.

Perché il Comune di Crans-Montana ha rinunciato alla prescrizione

A metà del 2016 i tecnici del Comune di Crans-Montana ordinarono ai proprietari del Constellation una serie di interventi antincendio, salvo poi non verificare la messa in opera delle prescrizioni. Visto l’approssimarsi dei dieci anni che determinano la caduta in prescrizione, il Comune – così come il Cantone Vallese – ha rinunciato a tale possibilità.

Le vittime e i familiari che si faranno avanti, quindi, avranno la certezza che, in caso di decisione positiva dei giudici, riceveranno almeno un risarcimento.

La decisione dei coniugi Moretti, proprietari del Constellation

Se la rinuncia alla prescrizione da parte degli enti amministrativi di Crans-Montana ha una valenza pratica, quella di Jacques e Jessica Moretti ha un sapore diverso.

Per i proprietari del Constellation, il locale di Crans-Montana nel quale hanno perso la vita 40 persone la notte di Capodanno, la prescrizione scatterebbe dopo 20 anni. Il loro gesto, quindi, va letto principalmente come un messaggio di apertura verso le vittime.

“Siamo qui perché ci siamo impegnati a farlo, lo dobbiamo alle vittime a cui pensiamo ogni giorno e ci aspettiamo molto da questa inchiesta”, ha detto ai microfoni del Tg1 Jessica Moretti uscendo dal tribunale. Per il momento non tutte le vittime del rogo si sono fatte avanti, ne mancherebbero all’appello ancora una cinquantina.

Crans-Montana, via libera alla partecipazione dell’Italia nelle indagini

Nel frattempo, la Svizzera ha ceduto alle pressioni e ha accettato che l’Italia collabori alle indagini sull’incendio di Crans-Montana. L’accoglimento della richiesta italiana, che era arrivata il 13 gennaio, è arrivato ieri (30 gennaio) dalla Procura del Canton Vallese.

Il via libera permette alle autorità italiane, che hanno già aperto un’indagine autonoma sull’accaduto, di avere accesso alle prove già raccolte. Nelle prossime settimane è in programma un incontro tra gli inquirenti dei due Paesi.

La creazione di una squadra investigativa comune era la condizione che il governo italiano aveva posto per acconsentire al rientro in Svizzera dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, che dopo la scarcerazione – dietro pagamento di una cauzione – di Jacques Moretti era stato richiamato a Roma.

Le chiamate di emergenza ricevute da Crans-Montana

Nel corso di un’ora e mezza, il servizio sanitario svizzero ha ricevuto 171 chiamate di emergenza, di cui 144 dalla rete francese Bfmtv a partire dalle 1:30, pochi minuti dopo l’inizio dell’incendio. Una delle prime segnalazioni riferiva una situazione di emergenza presso il Constellation, mentre un’altra riportava una possibile lesione da ustione nello stesso luogo.