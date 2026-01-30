Crans-Montana, scontro in tv tra Del Debbio e Filippo Lombardi ex senatore svizzero: "Scandaloso", "Cavolate"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scintille in Tv tra Paolo Del Debbio e l’ex senatore svizzero Filippo Lombardi. Intervenendo in collegamento su Rete 4, il politico e giornalista elvetico ha accusato il conduttore di diffondere "fake news" sulle cifre dei risarcimenti alle famiglie delle vittime della strage di Crans-Montana mandate in onda in trasmissione. "È scandaloso" ha ribadito Del Debbio nonostante le precisazioni, ritenendo le cifre una "elemosina".

Lo scontro per le cifre sui risarcimenti

Del Debbio ha parlato di un’altra "beffa" sugli indennizzi, mostrando durante la puntata della suo programma Dritto e Rovescio la cifra di 10.700 euro che il Canton Vallese avrebbe deciso di destinare per ogni ferito e vittima della strage, e sottolineando come i tempi per i risarcimenti siano tra i 10 e 15 anni.

"Lei non è informato bene, lei sta diffondendo una fake news" lo ha subito interrotto Filippo Lombardi.

Le precisazioni di Filippo Lombardi

L’ex senatore e attuale ad di Teleticino, emittente della Svizzera italiana, è intervenuto per precisare che dato che "normalmente le vittime devono rivolgersi all’autorità e come lei dice le procedure di risarcimento possono durare a lungo" il Cantone Vallese ha riconosciuto quell’indennizzo di 10.700 euro alle famiglie delle vittime per "far fronte a delle spese di viaggio, venire in Svizzera, trovare alloggio qui, riportare a casa i parenti, eccetera, un aiuto immediato, incondizionato".

"È scandaloso" ha ribattuto Del Debbio, definendo la cifra "un’elemosina" ha ribattuto.

"Se la tenga quella cifra, ci pensiamo noi" ha aggiunto il conduttore strappando l’applauso del pubblico.

Il battibecco con Paolo Del Debbio

Una frase che ha fatto scaldare ancora di più Lombardi: "Ma lei sta dicendo una cavolata!" ha ribadito l’ex senatore, spiegando ancora che il Cantone ha cercato attivamente le famiglie delle vittime per dare un aiuto per le spese immediate, per poi mettere "a disposizione 10 milioni per i risarcimenti" per la strage di Crans-Montana e costituire una "fondazione" in cui affluiranno "centinaia di milioni".

"È un gesto di cortesia, non è un’elemosina" ha detto ancora Lombardi.

"È un gesto di maleducazione, ingiusto, umiliante" ha tagliato corto Del Debbio.

"Con 10mila franchi neanche ci si arriva da Roma e Sion e si trova un albergo decente, senatore!" ha rincarato la dose il giornalista Antonio Caprarica, ospite in studio.