Crans-Montana, sequestrati i cellulari dei feriti e delle vittime italiane per cercare "immagini rilevanti"

Novità nelle indagini sulla strage di Crans-Montana: sono stati sequestrati i cellulari dei feriti e delle vittime italiane del rogo. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Roma che punta a cercare immagini, chat ed eventuali altri dati che possano essere rilevanti per avere più informazioni su quanto successo nella notte di Capodanno a Le Constellation.

Crans-Montana: le ultime sulle indagini

La Procura di Roma continua a indagare sui fatti di Crans-Montana dove, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, sono morte 41 persone mentre 115 sono rimaste ferite. I pm italiani hanno aperto un fascicolo per disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni aggravate e ora hanno disposto il sequestro probatorio dei telefoni di tutti i ragazzi italiani presenti a Le Constellation nel momento della tragedia dello scorso Capodanno.

Il sequestro degli apparecchi è stato disposto e attuato in questi giorni ed è propedeutico a un’indagine forense che analizzerà se al loro interno ci siano dati che possono aiutare gli inquirenti a progredire nel loro tentativo di chiarire cosa sia accaduto nel locale di Jacques e Jessica Moretti.

Sequestrati i cellulari dei feriti e delle vittime

Una volta ritirati tutti i cellulari, si partirà a scandagliarne il contenuto cercando immagini, chat e altri dati risalenti alla notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e che possano restituire elementi rilevanti nella ricostruzione dell’accaduto.

Come detto l’atto arriva nell’ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Roma, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi con l’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio.

I pm capitolini incontreranno giovedì 12 febbraio i magistrati svizzeri per fare il punto sulle indagini e provvederanno poi a raccogliere le testimonianze dei giovani italiani sopravvissuti alla strage e le loro cartelle cliniche.

Come stanno i feriti italiani

Gli sviluppi nelle indagini sulla strage di Crans-Montana arrivano in una giornata importante che ha visto il terzo interrogatorio, a Sion, di Jacques Moretti, proprietario del locale e indagato, come sua moglie, per l’accaduto. Nel colloquio l’uomo ha parlato degli estintori presenti eppure non utilizzati e si è scusato con le famiglie delle vittime. In una pausa del suo interrogatorio, Moretti ha anche incontrato la madre di due ragazze ferite al Le Constellation.

Come detto, i feriti del rogo di Capodanno sono stati 115 e, tra essi, quelli ricoverati negli ospedali di Milano non sono più in pericolo di vita. Ad affermarlo è stato l’assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, nella giornata di martedì 10 febbraio. Questi ha spiegato come un terzo dei pazienti ricoverati nei primi giorni di gennaio siano stati dimessi mentre restano sotto osservazione solo quelli più gravi che però “sono fuori imminente pericolo di vita”.

In principio erano dodici i giovani feriti che erano stati trasferiti a Milano: quattro sono stati dimessi, sette sono ancora al Niguarda e uno al Policlinico. “Siamo nella fase più lunga: trapianti cutanei, ricostruzioni, riabilitazione. Ci vorrà parecchio tempo per alcuni di loro, però siamo molto soddisfatti di quello che è il percorso che hanno realizzato fino ad oggi”, ha chiosato l’assessore.