Crans-Montana, soffitto riparato con stecche da biliardo e la fuga di Jessica: il racconto della cameriera

La cameriera de Le Constellation racconta la notte dell’incendio, la fuga di Jessica Moretti e i lavori di ristrutturazione del locale. Proprio i lavori di ristrutturazione, così come le norme di sicurezza antincendio, sono al centro dell’indagine che vede i proprietari Moretti indagati. Attenzione anche alla responsabilità, che i datori di lavoro scaricano sui loro dipendenti, come la giovane cameriera con il casco, che ha perso la vita.

Riparazioni con mezzi di fortuna

È stato lungo e doloroso il racconto di Louise, la cameriera del Le Constellation che la notte di Capodanno ha vissuto in prima persona i drammatici eventi dell’incendio nel quale sono morte 40 persone, molti giovanissimi.

Uno dei dettagli che emergono dalla testimonianza del dipendente 25enne è centrale per le indagini. Se venisse confermato, potrebbe aggravare la posizione dei coniugi Moretti, indagati per i fatti.

Non solo la ristrutturazione fai-da-te del locale, con il restringimento della scala per l’uscita, ma anche riparazioni dubbie. Secondo il racconto, una sera di metà dicembre c’erano 3-4 stecche da biliardo che tengono ferma la schiuma contro il soffitto. “Credo abbia ceduto e l’abbiano riparato in quel modo. Sono rimasto in uso per tutta la notte, fino al giorno successivo”, ha dichiarato.

La fuga di Jessica

Nel proseguire il racconto, la giovane si concentra sul comportamento di Jessica Moretti, presente alla serata di Capodanno. Racconta come verso l’1:20 la datrice di lavoro l’avesse mandata a prendere i costumi per preparare la spedizione delle bottiglie. Questo il termine con il quale chiamavano la consegna spettacolare ai tavoli.

“Avevamo deciso di lanciare tutte le bottiglie contemporaneamente, una dozzina”, aggiunge. Tutte, ovviamente, con le candele pirotecniche che hanno causato l’incendio.

Secondo la giovane, Jessica era con loro e stava filmando. Quando il soffitto ha cominciato a prendere fuoco, dice di aver visto Jessica andarsene in fretta. “L’ho vista salire le scale. Poi non l’ho più vista”. Aggiunge che neanche fuori era presente. Il marito racconterà che è stato lui a dirle di tornare a casa dai bambini.

I video cancellati

Nella testimonianza della cameriera, Jessica stava filmando la consegna delle bottiglie. A verbale però risulta che non ne aveva. Si dovrà dimostrare se abbia distrutto o meno le prove che le vengono contestate dalla difesa delle vittime.

Secondo gli avvocati, infatti, la proprietaria del locale avrebbe cancellato le prove. Romain Jordan scrive ai pm: “Diverse foto mostrano una donna che tiene una bottiglia nella mano sinistra e filma con la destra. Ci sono tutte le ragioni per credere che sia Jessica”.

In un altro video, inoltre, si vede quella stessa donna (identificata dagli avvocati come Jessica Moretti) salire di corsa le scale e dirigersi verso l’uscita proprio mentre l’incendio sta per scoppiare. Questo dettaglio video combatte con il racconto della cameriera.