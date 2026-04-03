Crans-Montana, sopravvissuti chiedono più di 50 milioni di risarcimento in vista del processo a Moretti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le vittime sopravvissute all’incendio del Constellation a Crans-Montana ora chiedono un risarcimento. A seconda dei danni riportati, si va da richieste di 25 fino a 50 milioni di franchi. Le storie di chi è sopravvissuto, ma non indenne nel corpo e nella mente, iniziano a essere raccontate. C’è chi soffre di attacchi di panico, chi non potrà finire gli studi e chi non si riconosce più in volto. Il Governo italiano ha fatto sapere che si costituirà parte civile nel processo contro i Moretti.

Le richieste di risarcimento

Sono ormai passati quattro mesi dall’incendio di Crans-Montana. I sopravvissuti hanno riportato danni fisici anche molto gravi e permanenti, oltre a pesanti danni psicologici. Sono in molti a vivere una fase post-traumatica che avrà bisogno di tempo per essere superata.

Oltre a questo tempo, le vittime sopravvissute chiedono un risarcimento. C’è chi chiede una cifra minima di 1 milione di euro e chi arriva a 25 o 50 milioni di franchi nei casi più gravi, come per chi ha visto il proprio corpo sfigurato.

ANSA

Quantificare il danno è complesso, ma sarà parte integrante del processo contro i Moretti (intanto l’interrogatorio è stato rimandato), che vede il Governo italiano costituito come parte civile al fianco delle vittime.

La storia di Anaïs

La richiesta più alta di risarcimento al momento nota è quella di Anaïs. La sua vita è cambiata profondamente da quella notte del 31 dicembre 2025. La giovane si è risvegliata dopo due mesi di coma, reso necessario per superare le ustioni diffuse su gran parte del corpo e sull’intero cuoio capelluto.

Ci sono zone, fanno sapere, dove i capelli non ricresceranno più. È la stessa Anaïs a dichiarare che la mano sinistra dovrà essere sottoposta a un ennesimo intervento: l’amputazione della prima falange di ogni dito.

Secondo i medici dovrà sottoporsi a numerosi altri interventi e sarà necessario farlo per anni. Dopo il risveglio dal coma, il suo percorso medico è appena iniziato. Anaïs chiede quindi un risarcimento di 50 milioni di franchi, circa 54 milioni di euro.

La storia di Lily-Rose

Un’altra storia che viene ripubblicata da TGCOM24 è quella di Lily-Rose. La giovane frequenta il terzo anno del liceo, ma non sa se riuscirà a portare a termine gli studi quest’anno.

Dall’incendio si porta dietro ustioni su viso, braccia e schiena. “Non mi sento a mio agio in molti luoghi, mi è difficile spiegare il perché”, ha raccontato. Ha spiegato che restare in un ambiente con molte persone, sia all’aperto che al chiuso, per più di 15 minuti le risulta difficile.

Il suo è un trauma fisico, ma anche psicologico, fatto di incubi frequenti. Racconta di aver perso molte persone, tra cui molti amici, e chiede 25 milioni di franchi di risarcimento.

La storia di Andy

Di un altro sopravvissuto conosciamo la storia e la richiesta di risarcimento. Andy vuole tornare a godersi la vita. Dice di voler “tornare a vivere la vita da studente, ma oggi farlo è diventato impossibile”.

Spiega che quantificare il danno è difficile, ma riesce a dare una cifra minima, ovvero almeno 1 milione di euro. Una cifra che dovrebbe compensare i danni psicologici, considerate le profonde ansie e gli attacchi di panico che vive quotidianamente.