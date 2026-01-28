Crans-Montana, spariti oltre 250 filmati tra telecamere pubbliche e videosorveglianza: solo 6 ore di immagini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è un nuovo giallo a gettare ulteriori ombre sulla strage di Crans-Montana in cui hanno perso la vita a Capodanno 40 persone, tra cui 6 italiani: sono spariti oltre 250 video tra telecamere pubbliche e telecamere di sorveglianza nella zona in cui è avvenuto l’incendio nel locale Le Constellation.

Perché i video sulla strage di Crans-Montana sono spariti

La trasmissione Mediaset Mattino Cinque ha dedicato un servizio al giallo dei video cancellati nella strage di Crans-Montana: oltre 250 registrazioni di telecamere pubbliche utili per fare luce sulle responsabilità della strage sono andate perdute.

Il programma ha mostrato anche il documento che lo ha rivelato: è la risposta fornita dalla Polizia municipale alla richiesta della Procuratrice di visionare le registrazioni relative al 31 dicembre e al 1° gennaio, richiesta arrivata lo scorso 15 gennaio.

Nel testo si legge: “Gentile Procuratrice generale, (…) il nostro sistema di videosorveglianza registra e conserva le immagini per un periodo massimo di 7 giorni. Di conseguenza, non abbiamo più accesso alle immagini del 31 dicembre e del 1° gennaio”.

Non tutte le immagini di quel giorno, però, sono andate perdute. Un altro passaggio del documento, infatti, recita: “La Polizia cantonale ha fatto una copia di salvataggio delle immagini del 1° gennaio 2026 da mezzanotte alle ore 6“.

Anche i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza interne al locale Le Constellation sono scomparsi dai telefoni dei Moretti, che sono stati sequestrati dalla Polizia diversi giorni dopo la tragedia.

A che punto è l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana

L’inchiesta sulla strage di Crans-Montana sta andando avanti e si sta concentrando sui pannelli di schiuma fissati al soffitto del locale con stecche da biliardo. Agli atti c’è un audio tra Jacques Moretti e un suo dipendente: “Vedi se cade, perché io ho messo una schiuma che non conosco“.

Come riportato dalla trasmissione, il 7 gennaio i Moretti avrebbero organizzato una riunione “segreta” con i dipendenti del locale Le Constellation: il sospetto è che l’obiettivo fosse quello di influenzare le loro deposizioni.

L’accusa di Mario Giordano

A Mattino Cinque è stato ospite Mario Giordano, che ha criticato duramente le indagini sulla strage di Crans-Montana in Svizzera.

Le sue parole: “Le inchieste sono state fatte male e, probabilmente, con l’intenzione di non scoprire la verità“.

Ancora Mario Giordano: “Se la procuratrice chiede le immagini il 15 gennaio, c’è qualcosa che non va. Sono scomparse anche le altre immagini, come le registrazioni della riunione del 7 gennaio. Sono sparite il 14 gennaio, perché la Procuratrice ha fatto la domanda il 15 gennaio?”.