Crans-Montana, spunta il bonifico della cauzione per Moretti: trasmesso per errore da un indagato per frode

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È emerso un nuovo dettaglio nel caso della tragedia di Crans-Montana, legato alla cauzione pagata per la scarcerazione di Jacques Moretti. Il bonifico da 200 mila franchi è stato trasmesso per errore da una persona indagata per frode e altri reati. L’identità di chi ha pagato la cauzione, per il tramite dell’avvocato di Moretti, è ancora sconosciuta, così come quella della persona che ha trasmesso il bonifico.

Il giallo del bonifico della cauzione per Moretti

A riportare la notizia è stata la trasmissione 1Mattina News. Il 26 febbraio un magistrato di Friburgo che stava indagando su una persona indagata per frode e altri reati ha scritto ai colleghi di Sion che l’indagato ha trasmesso per errore il bonifico della cauzione per la scarcerazione di Jacques Moretti, pagata per il tramite del legale del proprietario del Le Constellation di Crans-Montana in cui è avvenuto il rogo.

I magistrati di Sion, il 3 marzo, hanno risposto escludendo che quella persona sia coinvolta nelle indagini sull’incendio di Crans-Montana, ma confermando che il bonifico è proprio quello inserito negli atti. Gli stessi magistrati hanno comunicato, inoltre, di ignorare come quell’uomo ne sia entrato in possesso.

ANSA

La corrispondenza tra magistrati si sarebbe esaurita in quel momento. Restano aperti due interrogativi su tutti: chi è l’uomo indagato per frode e altri reati di cui ha parlato il magistrato di Friburgo e perché aveva quel bonifico?

Allo stato attuale, non si conosce l’identità di chi ha messo i soldi per pagare la cauzione per la scarcerazione di Jacques Moretti.

La tragedia di Crans-Montana che ha provocato 41 morti

La notte di Capodanno, un incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana ha causato la morte di 41 persone, oltre a 115 feriti.

Per il rogo ci sono diverse persone indagate per incendio, omicidio e lesioni colpose. Tra di loro ci sono anche Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar in cui è avvenuto il rogo.

Anche il sindaco di Crans-Montana è stato iscritto nel registro degli indagati, con le stesse accuse. Nicolas Féraud ha reso nota la sua volontà di non dimettersi, annunciando che conserverà “tutte le sue prerogative per la gestione degli affari correnti” ma si asterrà dal trattare “tutti gli aspetti legati alla gestione delle conseguenze della tragedia avvenuta il 1° gennaio”.

Quando è uscito dal carcere Jacques Moretti

Il 23 gennaio scorso il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti in seguito al pagamento della cauzione di 200 mila franchi.

La decisione era stata criticata dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che l’aveva definita “inaccettabile“.