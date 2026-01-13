Crans-Montana, spunta il presunto video della fuga della titolare Jessica Moretti durante l'incendio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si continua a discutere sulle responsabilità della strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone. Mentre il Tribunale ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del Le Constellation, è spuntato un video che mostrerebbe la moglie e co-titolare Jessica Moretti in fuga dal locale durante l’incendio. Le immagini appaiono veloci e confuse e la figura protagonista del filmato non è di facile identificazione.

Il presunto video della fuga di Jessica Moretti dal Le Constellation

La trasmissione Mediaset Mattino Cinque ha mostrato in televisione un video che mostrerebbe Jessica Moretti, co-titolare assieme al marito Jacques del Le Constellation di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno, mentre si allontanerebbe dal locale durante l’incendio.

La conduttrice Federica Panicucci ha commentato così il filmato: “Sono momenti concitati. All’interno del locale è già iniziato l’incendio mortale. Mi rendo conto che il video è molto veloce, le immagini sono rapide”.

Jessica Moretti agli arresti domiciliari dopo la strage di Crans-Montana

Jessica Moretti si trova attualmente agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che la donna deve accudire un figlio piccolo.

Jessica Moretti era scoppiata in lacrime all’uscita dagli uffici della Procura di Sion. Le sue parole: “Il mio pensiero costante va alle vittime. È una tragedia inimmaginabile, che mai avrei potuto immaginare e che è successa proprio nel nostro locale. Per questo voglio scusarmi“.

Convalidato l’arresto di Jacques Moretti per la strage di Crans-Montana

Il Tribunale di Sion, intanto, ha convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Le Constellation di Crans-Montana in cui è divampato l’incendio in cui hanno perso la vita 40 persone.

Nelle motivazioni di convalida dell’arresto, il Tribunale ha confermato “l’esistenza di un pericolo di fuga“.

Il Tribunale delle misure detentive si è detto “disposto a revocare la carcerazione preventiva, a fronte di diverse misure richieste in via sussidiaria dal Ministero Pubblico, tra cui in particolare, il versamento di cauzioni“, precisando però che “poiché la fissazione delle cauzioni richiede un’istruttoria minuziosa, nel frattempo deve prevalere la privazione della libertà”.