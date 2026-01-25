Crans-Montana, spunta un altro incendio simile nel 2024 che può aggravare la posizione dei Moretti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Potrebbe esserci stato un incendio già nel 2024, con dinamica simile a quella del rogo del 1 gennaio 2026 a Crans-Montana. Se confermato, questo precedente incrinerebbe le difese legali di Jessica e Jacques Moretti, ora indagati per omicidio e incendio colposo, e potrebbe aggravare le accuse.

Incendio Crans-Montana, era già successo?

Sono inquietanti i nuovi dettagli sul tragico rogo di Crans–Montana, in Svizzera, con la tragedia che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti durante i festeggiamenti di Capodanno.

Come riporta TgCom, secondo il dossier predisposto dall’avvocato Sébastien Fanti per alcune famiglie delle vittime, un precedente incendio sarebbe avvenuto già nel 2024 nello stesso locale, con dinamica sostanzialmente identica. Il rogo sarebbe scaturito da candele scintillanti posizionate troppo vicino a un controsoffitto non ignifugo, innescando le fiamme.

Il dossier comprende decine di testimonianze di sopravvissuti e testimoni oculari, con mail inviate alle autorità in cui si sostiene che dall’incidente del 2024 non sarebbero state adottate misure di sicurezza adeguate, nonostante fosse ormai noto il pericolo rappresentato dalle fontanelle scintillanti utilizzate nelle celebrazioni.

La versione del Tg1

Un servizio esclusivo del Tg1 ha riportato domenica 25 gennaio una versione differente della notizia, mostrando le immagini di un precedente incendio, ma in un altro locale di proprietà dei Moretti.

L’episodio, risalente a marzo 2024, riguarda un rogo che aveva devastato “Le vieux chalet”, locale che si trova a Lens, appena acquistato dalla coppia e in fase di ristrutturazione.

Nonostante la distruzione degli arredi, non scattarono controlli preventivi sulle altre proprietà dei gestori, lasciando latenti i rischi fino al recente disastro.

I rischi per Jessica e Jacques Moretti

Se la veridicità del rogo del 2024 venisse accertata dagli inquirenti, ciò potrebbe trasformare radicalmente il quadro giudiziario attorno ai coniugi Moretti. Fino a ora, la coppia è indagata per reati quali omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo in relazione alla tragedia di Capodanno.

La scoperta di un incendio antecedente, soprattutto se con causa simile, renderebbe difficilmente sostenibile la versione secondo cui i gestori non avrebbero compreso il rischio dei materiali o dell’uso di fonti pirotecniche.

Dal punto di vista giuridico, una conoscenza preventiva delle condizioni di pericolo potrebbe infatti far pendere la bilancia verso una potenziale imputazione di dolo eventuale, ossia la consapevolezza del rischio e il proseguimento volontario dell’attività nonostante ciò.

Questo potrebbe portare non solo a un aggravamento delle accuse penali, ma anche a esiti più severi dei procedimenti civili e risarcitori aperti dalle famiglie delle vittime.

Perché i Moretti sono liberi

Attualmente, Jacques e Jessica Moretti sono sottoposti a misure restrittive. Jacques è stato rilasciato su cauzione di 200mila franchi svizzeri, con obbligo di permanere nel Paese, consegna di documenti d’identità e controllo giornaliero dalla polizia. Jessica è libera sotto controllo giudiziario.

La reazione internazionale alla gestione giudiziaria del caso non si è fatta attendere: l’Italia ha richiamato il proprio ambasciatore in Svizzera per consultazioni dopo la scarcerazione di Moretti, e il governo italiano ha sollecitato la creazione di un team investigativo congiunto per assicurare piena trasparenza.