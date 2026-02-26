Crans-Montana, spunta un nuovo video con alcolici serviti ai minorenni al Constellation alcuni giorni prima

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

I pm della Procura di Roma proseguono le indagini che vedono Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Constellation a Crans-Montana, indagati con l’ipotesi dei reati di disastro colposo e omicidio colposo in relazione all’incendio che, nella notte di Capodanno, ha causato la morte di 41 persone. Agli atti si aggiunge il video registrato da un avventore del bar che mostra alcuni minorenni consumare alcolici all’interno del locale.

Alcolici ai minorenni: il video al Constellation

Gli inquirenti stanno analizzando i video rinvenuti sui telefoni cellulari delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana.

A questi si aggiunge il filmato effettuato dall’amico di una delle vittime del rogo alcuni giorni prima della tragedia.

ANSA

Le immagini mostrano lo stato del locale, con il gran numero di persone all’interno del Constellation e, in particolare, alcuni minorenni consumare alcolici.

Oltre all’analisi dei video e delle foto rinvenute nella dozzina di telefoni sequestrati alle vittime, i pm hanno disposto anche l’ascolto dei genitori delle vittime.

Le indagini dopo la strage di Capodanno

Nella settimana tra il 23 e il 27 marzo, i pm della Procura di Roma incontreranno di nuovo i colleghi di Sion, per selezionare gli atti di indagine messi a disposizione dalle autorità elvetiche che possano essere utili al procedimento aperto in Italia.

A essere ipotizzati, in relazione al rogo che ha causato la morte di 41 persone, sono i reati di disastro colposo e omicidio colposo.

Nel registro degli indagati sono iscritti Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Constellation, dove si è consumata la strage.

Oltre ai Moretti, risultano tra gli indagati anche un ex funzionario del Comune svizzero di Crans-Montana e Christophe Balet, attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica e delle ispezioni degli immobili.

L’ultima ferita torna in Italia

Mentre proseguono le indagini, Elsa Rubino, 15enne italiana gravemente ferita nell’incendio, si è risvegliata dal coma farmacologico, durato oltre 20 giorni.

La vittima, che si trovava in un ospedale di Zurigo, è tornata in Italia, trasferita presso il Centro grandi ustioni del Cto di Torino.

“La prima cosa positiva è che siamo riusciti a farla sorridere” racconta il direttore della struttura Massimo Navissano, che aggiunge: “È una paziente molto delicata, ha subito tanti interventi; quindi, la strada è ancora molto lunga”.