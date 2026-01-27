Crans-Montana, Svizzera apre alle "squadre investigative comuni" con l'Italia dopo minacce del governo Meloni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dalla Svizzera arriva un segnale di distensione, forse. Le ferite della strage di Crans-Montana sono ancora aperte, e non soltanto sul lato umano. Nelle ultime ore dall’Ufficio federale di giustizia (Ufg) è arriva una nota del Cantone Vallese che si è detto disponibile a fare fronte comune con l’Italia per restituire verità sulla tragedia di Capodanno.”Le due autorità di perseguimento penale hanno la possibilità di unirsi per le indagini in cosiddette squadre investigative comuni“, si legge nella nota.

L’apertura della Svizzera

Secondo Repubblica una nota trasmessa dall’Ufficio federale di giustizia (Ufg) del Cantone Vallese comunicate le autorità svizzere si dicono pronte a collaborare con l’Italia con l’unione di “squadre investigative comuni”.

La collaborazione potrebbe partire “entro la prossima settimana“, si legge. Con questa iniziativa il Dipartimento per gli Affari Esteri della Svizzera dimostra di aver “preso atto della richiesta da parte dell’Italia di una stretta collaborazione”, secondo il testo riportato da Ansa.

ANSA

Tale collaborazione è prevista “dall’articolo 20 del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria“, si legge.

L’intento, chiaramente, è quello di “chiarire le circostanze del tragico incendio di Crans-Montana”.

Cosa aveva detto Giorgia Meloni

Le autorità svizzere sono arrivate a questa conclusione a seguito della richiesta del governo italiano. Tutto è iniziato con la scarcerazione di Jacques Moretti, una decisione che ha fatto infuriare Giorgia Meloni.

La premier, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha dunque deciso di richiamare l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado proprio per fare pressione alle autorità del Cantone Vallese. Infine, martedì 27 gennaio, la richiesta dell’Italia di un fronte comune tra i due Paesi per far luce sulla vicenda è stata accolta.

Petardi e lanciarazzi trovati nel locale di Crans-Montana

Tra le ultime novità emerse dopo la strage di Crans-Montana, c’è ritrovamento di una serie di petardi e lanciarazzi nel piano interrato del Le Constellation, grazie al lavoro degli esperti dell’Istituto Forense di Zurigo su incarico della Procura di Sion.

Nello specifico si parla di sei lanciarazzi di tipo Thunder King e otto petardi di tipo Lupo 1, oltre a circa un centinaio di fontane pirotecniche. Agli inquirenti Jacques Moretti ha negato che quel materiale fosse di proprietà del locale, bensì sarebbe stato “portato dai clienti”.