Crans-Montana, Tommaso Cerno attacca il giornalista svizzero Marco Bazzi sui Moretti: "Vostra legge è follia"

Duro scontro a “Lo Stato delle Cose” tra Tommaso Cerno e Marco Bazzi sul caso di Crans–Montana. Il direttore de Il Giornale ha attaccato il sistema giudiziario svizzero per il rilascio dei coniugi Moretti dietro cauzione. Bazzi ha risposto, difendendo la procedura e citando i limiti della carcerazione preventiva.

Scontro fra Tommaso Cerno e Marco Bazzi

Un confronto verbale duro quello andato in scena durante “Lo Stato delle Cose” tra il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, e il giornalista svizzero Marco Bazzi. Al centro della contesa, la gestione giudiziaria della tragedia di Crans-Montana.

Tommaso Cerno è intervenuto in risposta alle spiegazioni del collega elvetico, che aveva in precedenza precisato le peculiarità del sistema svizzero, il quale prevede ampia autonomia ai cantoni rispetto al governo centrale.

“In un Paese normale, quando muoiono 40 minorenni bruciati vivi, uno sta in carcere ad aspettare il processo” ha attaccato Cerno, parlando dei Moretti. “Soprattutto se ha cercato di scappare, soprattutto se gli pagano una cauzione da 5000 euro a morto per farlo uscire e non si sa neanche chi è a pagare”.

Crans-Montana, le critiche al modello svizzero

Cerno ha puntato il dito contro il sistema, accusandolo di essere una sorta di paravento per l’impunità. “Ho ascoltato con attenzione le parole del mio collega che stimo, ma gli faccio una domanda: questa descrizione del modello svizzero che ci ha fatto, i quattro cantoni, le quattro costituzioni, il presidente che è come un premier… cioè significa che esiste in Europa un posto dove si possono ammazzare 40 persone bruciate vive e non si scopre il colpevole perché c’è una legge strana?” ha tuonato.

“Questi due criminali qua, che hanno cercato solo di scappare, che sono legati a qualunque tipo di controllore, tu mi vieni a dire che esiste un cantone, una legge, una qualunque follia che può difenderli?” ha aggiunto. “Ma qui vuol dire che la Svizzera la vogliamo scoprire molto bene, perché non pensavamo possibile una cosa del genere! Figuratevi con i soldi che cosa avete fatto”.

La risposta di Bazzi

Marco Bazzi ha risposto cercando di difendere l’operato tecnico della magistratura, richiamando casi italiani come la tragedia di Rigopiano per evidenziare quanto le pene possano essere esigue anche in Italia, citando le condanne a soli due anni.

La replica di Cerno è stata immediata. Pur ammettendo le inefficienze della magistratura italiana, ha ribadito che in Italia le critiche sono costanti e pubbliche. “Non facciamo finta che la legge, il cantone… lo stiamo dicendo che abbiamo una magistratura incompetente! Lo diciamo tutti i giorni!” ha affermato.

Il confronto ha poi toccato l’apice quando si è discusso dei requisiti per la carcerazione preventiva. “Tommaso, sai perfettamente che ci vogliono dei requisiti per tenere in carcere le persone. È chiaro che è stato sbagliato fin dall’inizio, l’inizio dell’inchiesta è sbagliato. Ma l’abbiamo detto anche noi, non lo dite soltanto voi” ha sostenuto Bazzi.

“Ma per questi ci sono tutti i requisiti” ha controbattuto Cerno. “Quaranta ragazzi bruciati vivi! Prima di compiere 18 anni, e una signora che scappa dalla finestra. Se non sono questi i requisiti, cosa serve per andare in galera? Quanti ne devi sterminare?”

“Ma Tommaso, non confondiamo i piani. Tu vai in carcere preventivo, ma dopo un mese e mezzo esci. Non è un’espiazione, come i risarcimenti sono un’altra cosa rispetto ai soldi promessi” ha risposto Bazzi. “Non confondo i piani, sono persone colluse col sistema, che si comportavano da impuniti e che sono stati fatti uscire per nascondere le prove. E quel Paese che non voleva fare neanche le autopsie voleva cancellare questa storia, andrebbe messo dentro perfino quello che ha fatto l’indagine, non solo loro” ha ribattuto Cerno.