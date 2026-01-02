Crans-Montana, tra i feriti Eliot Thelen calciatore del Pescara originario del Lussemburgo: ustioni alle dita

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tra i feriti dell’incendio di Crans-Montana c’è anche Eliot Thelen, calciatore del Pescara e promessa del calcio lussemburghese. Il giovane, che si trovava in vacanza con amici, ha riportato lievi ustioni alle dita della mano destra ed è stato dimesso dopo le cure. Nel frattempo, le autorità seguono l’evolversi della situazione.

Crans-Montana, il calciatore tra i feriti dell’incendio

Tra i feriti dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana figura anche Eliot Thelen, giovane calciatore di origine lussemburghese che milita nelle giovanili del Pescara Calcio. Il ragazzo, 18 anni, era in vacanza nella località svizzera insieme a un gruppo di amici quando è scoppiato il rogo nel locale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano l’Essentiel, Eliot Thelen è riuscito a mettersi in salvo riportando solo ferite lievi. Il padre, Carlo Thelen, direttore della Camera di commercio del Lussemburgo, ha dichiarato che il figlio “è stato molto fortunato”, confermando che le ustioni hanno interessato le dita della mano destra.

ANSA Fiori, candele e messaggi di fronte al bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno: nel locale era presente anche il calciatore del Pescara Eliot Thelen

Il ministero degli Affari esteri lussemburghese ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità svizzere e ha precisato che il giovane calciatore è stato trasferito brevemente in ospedale, da cui è stato dimesso dopo le cure necessarie.

Eliot Thelen e il legame con il Pescara

Eliot Thelen è un centrocampista difensivo alto 1,87 metri e fa parte della formazione Under 19 del Pescara.

Nato e cresciuto calcisticamente tra Lussemburgo e Francia, è passato anche dal settore giovanile del Metz prima di approdare in Italia. Attualmente è inserito stabilmente nel gruppo Primavera del club abruzzese.

Il giovane ha già vestito le maglie delle selezioni giovanili del Lussemburgo ed è stato convocato per la prima volta anche dall’Under 21 nel novembre scorso. Compirà 19 anni il prossimo 12 gennaio. Al momento dell’incendio si trovava a Crans-Montana per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Secondo le ricostruzioni, Thelen era in compagnia di altri amici, tra cui il calciatore Tahirys Dos Santos, rimasto invece gravemente ustionato.

Le indagini delle autorità

Le condizioni di Eliot Thelen non destano preoccupazione: le ustioni alle dita della mano destra sono state definite lievi e non tali da richiedere un ricovero prolungato.

Il calciatore ha potuto lasciare l’ospedale dopo una prima assistenza medica.

Le autorità lussemburghesi hanno dichiarato di “seguire da vicino la situazione” dei propri cittadini coinvolti nell’incendio e di mantenere “contatti stretti” con la Svizzera per gli aggiornamenti ufficiali.

L’incendio di Crans-Montana ha causato decine di vittime e oltre un centinaio di feriti. Le indagini delle autorità svizzere sono ancora in corso per chiarire le cause del rogo e la dinamica degli eventi avvenuti all’interno del locale.