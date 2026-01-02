Crans-Montana, tra i morti italiani ci sarebbe Emanuele Galeppini stella 16enne del golf: telefono in obitorio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tra i morti della strage di Capodanno avvenuta in Svizzera a Crans-Montana ci sarebbe un italiano, il golfista 16enne Emanuele Galeppini. Il ragazzo risulta tra i dispersi. Il suo telefono è stato trovato nelle scorse ore nell’obitorio in cui sono state portate diverse vittime che hanno perso la vita nel locale “Le Constellation”. A conferma della tragica notizia manca ancora l’esame del Dna. Lo zio del giovane ha avallato quanto trapelato sui media, ossia che si è in attesa degli esiti del test.

Crans-Montana, Emanuele Galeppini sarebbe morto: si attende il test del Dna

La notizia del decesso di Galeppini era stata data dalla Federgolf per cui il ragazzo originario di Genova è tesserato. LaPresse, da fonti informate, ha riferito che non c’è ancora la certezza che il 16enne sia deceduto nel locale Le Constellation in quanto si è in attesa del riscontro del Dna.

Le speranze che il golfista sia vivo, però, sono appese a un filo dopo che il suo cellulare è stato rinvenuto all’obitorio. La sindaca di Genova, Silvia Salis, già parla di lutto.

ANSA Il locale “Le Constellation” devastato dall’incendio

Silvia Salis: “Giorno di lutto”

“In questo giorno di lutto – ha dichiarato in una nota la prima cittadina – Genova si stringe attorno alla famiglia di Emanuele Galeppini, tragicamente scomparso nell’incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno.

La notizia della sua morte ci addolora profondamente, una giovane vita spezzata dall’assurdità di una tragedia che ha colpito tante famiglie”.

“A titolo personale e a nome dell’amministrazione comunale, esprimo il più sentito cordoglio e la più profonda vicinanza ai suoi genitori, ai familiari e agli amici”, ha concluso Silvia Salis.

Lo zio del golfista 16enne: “Emanuele è ancora nella lista dei dispersi”

“Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del Dna”.

Lo ha riferito all’Adnkronos Sebastiano Galeppini, zio di Emanuele, smentendo in parte la Federgolf che ha parlato di decesso certo.

“La Federazione Italiana Golf – recita il comunicato – piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

Emanuele Galeppini, la vita a Dubai e la passione per il golf

Emanuele Galeppini è nato a Genova e da alcuni anni vive con la famiglia a Dubai.

Considerato un talento del golf italiano, ha colpito gli allenatori per la sua tranquillità nell’affrontare le sfide sportive.

Il 16enne, in passato, si è allenato al Golf Club di Rapallo.

Occupa il 3408esimo posto del ranking del World Amateur Golf mentre il suo miglior piazzamento è stato il 2440esimo posto. A Dubai è iscritto alla ‘Swiss International School’.