Crans-Montana, tre italiani ricoverati al Niguarda: "Uno è più grave, non ci aspettavamo un bollettino così"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo l’incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno, tre italiani sono stati trasferiti e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Uno dei pazienti presenta ustioni più profonde ed estese, mentre gli altri due hanno lesioni considerate meno gravi. I sanitari riferiscono che non sono emersi traumi da deflagrazione e che i feriti sono stati stabilizzati e presi in carico tra terapie intensive e centro ustioni.

Crans-Montana, il trasferimento degli italiani

Tre cittadini italiani rimasti feriti nell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana sono stati trasferiti e ricoverati all’Ospedale Niguarda. I pazienti sono arrivati in elicottero e sono stati presi in carico dalle strutture specialistiche dell’ospedale milanese, che ha attivato posti letto in terapia intensiva e nel centro grandi ustionati.

Secondo quanto riferito dai sanitari, il quadro clinico presenta livelli di gravità differenti. Uno dei tre feriti ha ustioni più profonde ed estese, mentre gli altri due mostrano lesioni considerate più superficiali. Tutti sono stati stabilizzati prima del trasferimento e sottoposti a una prima valutazione completa una volta giunti a Milano.

Crans-Montana, le immagini dell’incendio e dei soccorsi: stabili le condizioni degli italiani ricoverati al Niguarda

Il ricovero al Niguarda rientra nel coordinamento attivato per la gestione dei feriti più gravi dell’incendio, che ha causato decine di vittime e oltre un centinaio di feriti. Le autorità svizzere hanno parlato di un bilancio ancora in evoluzione, con numerose persone in condizioni critiche.

I ricoverati al Niguarda

Il direttore del centro ustioni del Niguarda ha spiegato che “è un bollettino che non ci aspettavamo fosse così”, precisando che uno dei pazienti presenta ustioni “più profonde ed estese”, mentre gli altri due hanno lesioni meno gravi. I colleghi del pronto soccorso hanno escluso traumi da deflagrazione associati allo scoppio che ha preceduto l’incendio.

I tre italiani ricoverati sono stati medicati e sottoposti agli interventi necessari. In un caso, una mano è già stata operata per migliorare l’afflusso di sangue alle estremità. Attualmente i pazienti sono ricoverati tra terapie intensive e centro ustioni e mantengono l’intubazione effettuata inizialmente per consentire il trasporto in sicurezza durante il volo in elicottero.

L’ospedale ha confermato la disponibilità di 16-19 postazioni dedicate ai pazienti ustionati, con équipe specializzate composte da ustionologi e terapisti intensivi pronte a intervenire anche in caso di ulteriori trasferimenti dalla Svizzera.

L’organizzazione dell’emergenza

Il direttore del pronto soccorso del Niguarda ha riferito che sono stati messi a disposizione diversi posti letto di terapia intensiva e del centro grandi ustioni. Personale aggiuntivo è stato richiamato per affrontare l’emergenza e garantire l’assistenza ai feriti provenienti da Crans-Montana.

I tre pazienti sono atterrati sulla piazzola del dipartimento di emergenza e sono stati valutati nella shock room del pronto soccorso. La valutazione iniziale, condotta da rianimatori, ustionologi e chirurghi, ha riguardato sia la gravità delle ustioni sia la presenza di eventuali lesioni interne.

Le équipe hanno operato in successione, nell’arco di circa 20-30 minuti, eseguendo medicazioni, esami diagnostici e TAC per escludere ulteriori complicazioni. La situazione resta sotto monitoraggio, mentre proseguono gli accertamenti sull’incendio e l’identificazione delle vittime.