Crans-Montana, tutti i feriti svizzeri bocciati a scuola: critiche dei genitori italiani, "mancanza d'umanità"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Gli istituti scolastici della Svizzera hanno deciso di bocciare tutti gli studenti rimasti feriti nel tragico rogo di Crans-Montana, a causa delle troppe assenze accumulate a scuola durante i mesi di degenza, scatenando la dura reazione dei genitori. Al contrario, tutti i sopravvissuti italiani sono stati promossi grazie a percorsi personalizzati e lezioni a distanza.

Crans-Montana, bocciati i feriti svizzeri

L’anno scolastico si chiude con una decisione che riapre la ferita della tragedia di Crans-Montana, il rogo di Capodanno avvenuto al bar “Le Constellation”, costato la vita a 41 persone.

Al termine dell’anno scolastico, gli istituti elvetici hanno stabilito che tutti i ragazzi svizzeri rimasti gravemente feriti nell’incendio venissero bocciati.

ANSA

La scelta, stando a quanto riferito dalle famiglie, è stata motivata formalmente dalle direzioni didattiche con l’impossibilità di equiparare le valutazioni di chi ha frequentato le lezioni con regolarità per tutti i mesi dell’anno rispetto a chi, a causa dei lunghi e dolorosi ricoveri ospedalieri, ha potuto seguire i programmi soltanto fino a dicembre.

Le accuse delle famiglie

Il provvedimento ha sollevato un’ondata di aspre critiche e sdegno, rimbalzando immediatamente all’interno della chat di gruppo che unisce i familiari delle giovani vittime italiane, francesi e svizzere.

I genitori italiani hanno espresso totale solidarietà ai colleghi d’oltreconfine, definendo la decisione del sistema scolastico svizzero come un atto di freddezza inaccettabile e una dimostrazione di totale mancanza d’umanità.

Per molti papà e mamme dei sopravvissuti, costringere degli adolescenti che portano ancora addosso i segni visibili del trauma e delle ustioni a perdere anche il proprio gruppo di compagni di classe rappresenta un’inutile punizione aggiuntiva dopo mesi passati nelle terapie intensive.

Promossi a scuola tutti i feriti italiani

L’approccio applicato in Italia si è rivelato di natura completamente opposta. Tutti i ragazzi del nostro Paese scampati alla strage di Crans-Montana sono stati promossi alla classe successiva grazie all’attivazione tempestiva della didattica a distanza e alla stesura di piani formativi personalizzati da parte dei singoli consigli di classe.

Tra i promossi figura anche la diciassettenne Francesca, che proprio in questi giorni ha festeggiato il compleanno nel reparto Grandi Ustionati del Niguarda di Milano, dove ha già affrontato 50 interventi chirurgici.

Per lei e per gli altri giovani, i docenti hanno ritenuto validi i voti del primo trimestre, ritenendo prioritario il benessere psicologico e il ritorno alla normalità degli studenti.