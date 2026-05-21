Crans-Montana, un altro incendio in un locale dei Moretti prima del Le Constellation: indagini sul precedente

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La Procura del Vallese ha riaperto le indagini sull’incendio del Vieux Chalet, locale dei coniugi Moretti, già proprietari del Constellation a Crans-Montana. Gli investigatori ipotizzano una possibile frode assicurativa dopo nuovi elementi su operazioni bancarie sospette, pagamenti in contanti e documenti falsi emersi da un rapporto federale.

Crans-Montana, nuova indagine

Nuovi sviluppi giudiziari in Svizzera coinvolgono Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del ristorante Constellation, noto per la tragedia di Capodanno di Crans-Montana. La coppia è finita nuovamente sotto la lente della magistratura svizzera per un’altra vicenda: l’incendio del Vieux Chalet, altro locale di loro proprietà nel Canton Vallese.

Secondo quanto riportato dall’emittente pubblica svizzera RTS, la Procura del Vallese ha riaperto le indagini sull’incendio che distrusse parte del ristorante il 29 febbraio 2024.

ANSA

Gli investigatori vogliono verificare l’ipotesi di una possibile frode assicurativa ai danni della compagnia che avrebbe versato centinaia di migliaia di franchi per la ristrutturazione dell’immobile danneggiato dalle fiamme.

L’altro locale dei Moretti

Il Vieux Chalet era stato acquistato dai Moretti circa sei mesi prima dell’incendio e, al momento del rogo, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le fiamme si svilupparono poco prima delle 23 e richiesero un importante intervento dei soccorritori.

Il giorno successivo Jacques Moretti venne ascoltato dalla polizia svizzera come persona informata sui fatti. In quella fase iniziale, le autorità avevano ipotizzato una causa accidentale. Due mesi più tardi, il 25 aprile 2024, il procedimento venne archiviato dalla procuratrice Diane Kronbichler.

Nell’ordinanza di archiviazione, la magistrata spiegava che il rogo sarebbe stato provocato “probabilmente da un guasto tecnico all’impianto elettrico”, partito dal quadro elettrico situato al primo piano dell’edificio.

Le fiamme si sarebbero poi propagate alla soffitta attraverso una vecchia canna fumaria, causando ingenti danni materiali. La Procura, in quella fase, aveva escluso “l’intervento umano, deliberato o accidentale” e qualsiasi elemento riconducibile a responsabilità penali.

La riapertura delle indagini

Lo scenario è però cambiato dopo l’emersione di nuovi elementi investigativi. La riapertura del fascicolo sarebbe collegata a un rapporto dell’Ufficio per la Comunicazione Antiriciclaggio della Polizia Federale svizzera. Secondo RTS, il documento parlerebbe di “operazioni opache legate a rapporti bancari”, di una “presunta origine criminale” di alcuni pagamenti in contanti e di un possibile “schema finanziario criminale”.

Gli investigatori starebbero inoltre verificando l’eventuale utilizzo di documenti falsi presentati agli istituti bancari e la possibile connessione di queste operazioni con l’assicurazione che ha coperto i danni provocati dall’incendio del Vieux Chalet.

La difesa di Jacques Moretti respinge con fermezza ogni sospetto. L’avvocato Patrick Michod ha criticato duramente la decisione della Procura di riaprire il caso, sostenendo che le indagini effettuate nel 2024 non avevano evidenziato alcuna prova di reato.

Michod ha inoltre definito l’inchiesta “priva di fondamento giuridico”, sostenendo che il nuovo procedimento porterà inevitabilmente alle stesse conclusioni raggiunte dopo il primo fascicolo.