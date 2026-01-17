Crans-Montana, un "amico anonimo" dei Moretti pronto a pagare i 430mila euro di cauzione: perché è così bassa

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation, andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, sarebbero senza redditi. La cauzione che i due dovrebbero pagare per liberarsi dai reati che gli vengono contestati ammonta a 4o0mila franchi, pari a circa 430mila euro. Un amico si sarebbe offerto di saldare la somma.

Come è stata stabilita la cauzione per i Moretti

La Procura Vallese ha disposto che Jacques Moretti paghi 200.000 franchi per uscire dal carcere e la stessa somma deve pagare la compagna Jessica per vedere attenuate le misure a cui è sottoposta, tra cui il sequestro dei suoi documenti d’identità e di quelli dei suoi figli, uno di 5 anni e l’altro di 8 mesi.

Le cifre non sono definitive, spetterà al Tribunale delle misure preliminari confermare o modificare la quota.

ANSA

I circa 200.000 euro di cauzione per ciascuno, appaiono molto ridimensionati rispetto alle previsioni in cui si parlava di un milione di franchi.

La Procura ha spiegato che “dato che l’imputato attualmente non ha alcun reddito, che lui e la moglie possiedono immobili ipotecati e veicoli in leasing, l’importo di 200.000 franchi sembra adeguato”.

Su due immobili dei coniugi sotto accusa per omicidio colposo, lesioni aggravate colpose e incendio doloso per la strage di Capodanno al locale Le Constellation di loro proprietà, gravano somme di 1.100.000 e 250.000 franchi.

L’amico anonimo che vuole pagare la cauzione

Dato che i coniugi non avrebbero reddito, l’Agi riporta che ci sarebbe un amico della coppia che si sarebbe offerto di pagare la cauzione.

Negli atti dell’inchiesta ci sarebbe una lettera inviata dall’avvocato di Jacques Moretti alla Procuratore del Canton Vallese, Beatrice Pilloud.

“Le scrivo per informarla – si leggerebbe nel documento – che un caro amico del mio cliente, nonché di sua moglie, ha accettato di versare un deposito cauzionale. Data la copertura mediatica del caso, chiedo che venga garantita una misura di protezione e il più rigoroso anonimato per questa persona”.

Quando potrebbe essere scarcerato Jacques Moretti

Il Tribunale ha 48 ore di tempo per decidere sulla cauzione, la decisione potrebbe arrivare il 19 gennaio.

Se i giudici dovessero confermare la cauzione, Moretti potrebbe lasciare il carcere e tornare a casa.

A spingere verso questa soluzione, anche la confidenza sul fatto che la polizia del Vallese vigilerebbe comunque e una fuga dalla Regione o dal Paese è ritenuta per questo impossibile.

I verbali dell’indagine sui Moretti

Nei verbali si legge che “la velocità con cui si è propagato l’incendio suggerisce che le norme di sicurezza antincendio non siano state rispettate” e che siano state “omesse le precauzioni di sicurezza di base, poiché l’imputato non sembra aver informato il suo personale sul pericolo di utilizzare razzi di segnalazione in prossimità della schiuma”.

Nell’interrogatorio, durato sette ore, tra le lacrime Jacques Moretti si sarebbe discolpato dicendo che “da una settimana, tutte le attività sono bloccate e non abbiamo entrate”.

L’uomo era già stato condannato in Svizzera durante i lavori al Constellation del 2015.

Una cameriera, Louise, ha raccontatao che prima del rogo tutti avevano acceso le candele. Quando è scoppiato il fuoco, avrebbe visto “Jessica partire precipitosamente” e “prendere le scale”, poi non l’ha più vista.

Riguardo alla sicurezza sulle candele scintillanti, nessuno avrebbe mai detto nulla allo staff.