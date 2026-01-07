Crans-Montana, uno dei sopravvissuti è sotto shock: "Non esce di casa, si sente colpevole"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana, emergono le ferite invisibili dei sopravvissuti. Un giovane che ha aiutato nei primi istanti dell’incendio, come testimoniato dal cugino, è sotto shock, non esce più di casa e si sente colpevole per non aver potuto salvare tutti. Un trauma psicologico che si somma al dolore collettivo della comunità.

Il racconto dei primi istanti dopo l’incendio a Crans-Montana

A distanza di giorni dalla tragedia di Crans-Montana, continuano ad arrivare testimonianze dirette di chi ha vissuto quei momenti. Tra queste, il racconto di un ragazzo che vive a pochi passi dal locale distrutto dall’incendio e che quella notte aveva un cugino presente sul posto.

Il giovane, fortunatamente, si trovava all’esterno del locale nel momento dell’esplosione. Era uscito per pochi istanti, senza immaginare che di lì a poco tutto sarebbe cambiato. In pochi secondi ha visto il fuoco, l’esplosione e il panico.

Fiori, candele e messaggi di fronte al bar Le Constellation di Crans-Montana

Non ha avuto nemmeno il tempo di comprendere cosa stesse accadendo, ma nonostante lo shock si è immediatamente messo ad aiutare chi cercava di fuggire. È riuscito a salvare una ragazza, mentre altri amici, racconta il cugino, non ce l’hanno fatta. Scene estremamente crude, con persone ustionate e vestiti bruciati, immagini che si sono impresse in modo indelebile.

“Non esce di casa, si sente colpevole”

Dopo quella notte, il giovane è precipitato in uno stato di profondo shock. “È in fondo al letto, non esce di casa, non fa più niente”, racconta il cugino. Nonostante il gesto compiuto, il ragazzo vive un forte senso di colpa. Si sente responsabile di non aver potuto fare di più, di non essere riuscito ad aiutare tutti.

La madre della ragazza che ha salvato è riuscita a rintracciarlo e lo ha chiamato per ringraziarlo. Un gesto che, però, non è bastato ad alleviare il peso emotivo che il giovane porta con sé.

Il senso di colpa resta dominante, alimentato dalle immagini viste e dalla consapevolezza di essere sopravvissuto mentre altri hanno perso la vita.

Il dolore psicologico dopo la strage

Un racconto che mette in luce una dimensione spesso meno visibile delle grandi tragedie: il trauma di chi sopravvive. Come sottolineato durante l’intervista, ognuno vive il post-trauma in modo diverso, ma l’elaborazione di quanto accaduto è complessa per tutti. Il giovane non vuole parlare, si è chiuso completamente e rifiuta di rivivere quei momenti.

La testimonianza di un giovane, cugino di un ragazzo presente al Le Constellation

A Crans-Montana il dolore non riguarda solo le vittime e le loro famiglie, ma coinvolge l’intera comunità. La Confederazione svizzera e il Cantone Vallese hanno proclamato una giornata di lutto nazionale per venerdì 9 gennaio, con una cerimonia solenne che si terrà a Martigny, riservata alle autorità e alle persone invitate, ma trasmessa in diretta televisiva.

Per consentire anche alla popolazione locale di partecipare simbolicamente, il Comune ha organizzato una diretta della cerimonia presso il Centro Congressi Le Régent. Tutti i posti disponibili sono stati prenotati in breve tempo. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo all’aperto, per permettere al maggior numero possibile di cittadini di seguire la commemorazione.