Crans-Montana, video inediti inguaiano Jessica Moretti: ha acceso le candele ed è scappata spingendo i ragazzi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da alcuni video inediti arriva la verità sulla strage di Crans-Montana. Si tratta delle registrazioni degli impianti di sicurezza del bar Le Constellation che gli avvocati delle parti hanno potuto vedere dopo che le autorità hanno tolto il segreto. Immagini che inguaiano Jessica Moretti, proprietaria del locale assieme al marito Jacques: nei video si vede mentre accende le candele scintillanti all’origine dell’incendio, e poi mentre scappa dal locale in mezzo alla calca, spingendo via i ragazzi.

I video inediti sulla strage di Crans-Montana

Lunedì 27 aprile gli avvocati delle parti (accusa e difesa) hanno potuto vedere e analizzare per la prima volta i filmati degli impianti di videosorveglianza del locale Le Constellation, teatro della strage di Crans-Montana.

Video che sono rimasti secretati per più di cento giorni, e che ora gli inquirenti svizzeri hanno deciso di far vedere agli avvocati delle famiglie delle vittime.

ANSA

Una serie di filmati che confermano in grande parte ciò che era già emerso dal racconto dei testimoni.

Jessica Moretti ha acceso le candele

Le immagini non sono sempre chiare, ma stando a quanto riferito dagli avvocati, si vede abbastanza bene la sequenza di quanto accaduto, dalle prime scintille ai pannelli fonoassorbenti fino al fumo e al caos.

E sono in grado di chiarire un punto fondamentale: la colpa del rogo non è della cameriera Cyane Panine, la ragazza col casco in testa, morta anche lei nell’incendio, accusata dalla stessa Moretti.

I video mostrano Jessica Moretti che accende le candele scintillanti e le piazza sul collo delle bottiglie di champagne.

La fuga dal locale

Non solo, i filmati confermano anche la fuga di Jessica Moretti dal locale.

Nei video si vede la donna che si dà alla fuga spingendo i giovani accalcati e muovendosi tra quelli a terra, fino a raggiungere le scale e mettersi in salvo.

“Si vede Jessica Moretti che fugge calpestando i nostri ragazzi”, fugge mentre i ragazzi non capiscono cosa sta succedendo”, raccontano al Messaggero i genitori di una delle vittime, il 17enne Trystan Pidoux.

“Non ha tra le mani la famosa cassa con l’incasso ma pensa alla sua vita. Solo alla sua”.

I video inguaiano Jessica Moretti

Video che assieme alle tante testimonianze raccolte e agli accertamenti svolti finora inguaiano Jessica Moretti, tra i principali indagati per la strage assieme al marito Jacques.

Nonostante i tentativi dei Moretti di ostacolare le indagini, ad esempio chiedendo di oscurare il sito, creato dall’avvocato Romain Jordan, che rappresenta alcune delle vittime dell’incendio, nato per raccogliere testimonianze e informazioni utili a ricostruire quanto accaduto.