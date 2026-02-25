Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine è stato fermato per reati contro il patrimonio e la persona: è stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, in attesa del rimpatrio. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato nella mattinata del 24 febbraio 2026 presso la stazione ferroviaria di Viareggio.

L’operazione a Viareggio

L’episodio si è verificato nella mattinata del 24 febbraio 2026, quando una Volante del Commissariato di Viareggio ha effettuato un controllo presso il bar della stazione ferroviaria.

Gli agenti hanno notato un uomo in evidente stato di ebbrezza e hanno deciso di procedere all’identificazione.

Identificazione e precedenti penali

L’uomo, un cittadino marocchino, è risultato già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti condotti tramite le banche dati delle Forze di Polizia hanno evidenziato una lunga serie di precedenti penali a suo carico.

In particolare, il soggetto era stato già denunciato e/o condannato per furto, tentata rapina, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre risultavano a suo carico reiterate violazioni dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e guida in stato di ebbrezza dovuta all’abuso di alcolici.

Provvedimento di espulsione e trattenimento

Alla luce della situazione emersa il Prefetto aveva già emesso un provvedimento di espulsione nei confronti dell’uomo. Successivamente il Questore di Lucca ha disposto un ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza “Palazzo San Gervasio”.

Qui il cittadino marocchino resterà in attesa delle procedure di rimpatrio verso il Paese di origine, dopo la convalida da parte del Giudice di Pace competente.

Il caso di Lucca evidenzia l’importanza della collaborazione tra Prefettura, Questura e Polizia di Stato nel garantire la sicurezza del territorio e nel gestire le situazioni di irregolarità e pericolosità sociale. Le misure adottate mirano a tutelare la collettività e a rafforzare il controllo sulle presenze irregolari, soprattutto in aree sensibili come le stazioni ferroviarie.

