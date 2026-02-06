Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026 nei pressi della stazione ferroviaria di Monza. Un cittadino tunisino di 20 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver opposto resistenza agli agenti e aver danneggiato le strutture della Questura.

Un arresto a Monza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione ricevuta nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026.

Il personale della Squadra Volante della Questura di Monza e della Brianza è stato chiamato a intervenire nei pressi della stazione ferroviaria cittadina per la presenza di un soggetto che stava ostacolando le normali attività di vigilanza e la chiusura dei cancelli della struttura.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatto con il personale addetto alla sicurezza che ha segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione e non collaborativo. Durante le procedure di identificazione il soggetto ha assunto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza agli agenti e tentando ripetutamente di sottrarsi al controllo arrivando anche a scagliarsi fisicamente contro di loro.

Comportamento violento e arresto

Nonostante i tentativi degli agenti di riportare la calma l’uomo ha continuato a mantenere un comportamento violento e offensivo nei confronti dei pubblici ufficiali.

Per tutelare la sicurezza di tutti i presenti gli operatori sono stati costretti a utilizzare i dispositivi di contenzione in dotazione e a condurre il soggetto presso gli uffici della Questura di Monza.

Danneggiamenti in Questura

Una volta all’interno della struttura il cittadino tunisino ha proseguito nella sua condotta aggressiva, arrivando a danneggiare alcune strutture interne della camera di sicurezza colpendole con calci e urti violenti.

Questo comportamento ha aggravato ulteriormente la sua posizione, portando anche alla denuncia per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’uomo, identificato come cittadino tunisino di 20 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Contestualmente è stato denunciato anche per oltraggio e danneggiamento. L’udienza, celebrata con rito direttissimo presso il Tribunale di Monza, ha portato alla convalida dell’arresto e alla condanna dell’uomo a sei mesi di reclusione con pena sospesa.

Parallelamente alla condanna penale, grazie alla collaborazione con la Direzione Centrale per l’Immigrazione, il Questore di Monza e della Brianza ha disposto il trasferimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Trapani.

