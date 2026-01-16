Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per aggressione, minacce e danneggiamento aggravato dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Brescia. Il soggetto, un cittadino di 69 anni residente in città, è stato fermato dopo aver aggredito il personale sanitario e aver minacciato di morte i soccorritori, oltre ad aver danneggiato irreparabilmente un apparecchio medico. L’episodio si è verificato in Via San Bartolomeo, dove la situazione di pericolo è stata segnalata da un cittadino, gestore di un locale pubblico, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per tutelare l’incolumità delle persone presenti.

Paura in un locale a Brescia

L’intervento è stato richiesto tramite il numero di emergenza dalla Centrale Operativa della Questura di Brescia.

Il gestore di un locale pubblico ha segnalato una situazione di forte apprensione e pericolo per la sicurezza dei presenti, causata dal comportamento di un uomo in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante l’uomo, un bresciano di 69 anni, si trovava all’interno di un bar di Via San Bartolomeo quando, dopo essersi visto negare la richiesta di ulteriori bevande alcoliche, ha iniziato ad assumere atteggiamenti molesti e a compiere atti osceni.

La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento sia della Polizia che del personale sanitario del 118.

Una volta fatto accomodare all’interno dell’ambulanza l’uomo ha improvvisamente dato in escandescenze, aggredendo con calci e pugni i sanitari che stavano cercando di prestargli soccorso. Durante l’aggressione ha minacciato di morte i soccorritori, urlando frasi come “tagliarvi la gola“, e ha danneggiato in modo irreparabile una strumentazione medica presente a bordo del mezzo di soccorso.

La perquisizione e il sequestro dell’arma

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo già sottoposto alle cure sanitarie e messo in condizione di non nuocere. Dopo aver preso contatti con il richiedente e con il personale sanitario i poliziotti hanno constatato la gravità dei fatti appena accaduti, tra cui le minacce di morte e il danneggiamento dell’apparecchio medico.

Nel corso della perquisizione personale effettuata nei confronti del 69enne è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm, nascosto tra gli indumenti dell’uomo. L’arma è stata immediatamente sequestrata dagli agenti.

Resistenza all’arresto e provvedimenti adottati

Privo di documenti identificativi, l’uomo ha opposto una violenta resistenza anche al momento di essere condotto presso gli uffici della Questura, costringendo i poliziotti a immobilizzarlo all’interno dell’auto di servizio per evitare ulteriori rischi.

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria e sulla base degli elementi raccolti il 69enne è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato, violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio e possesso illegale di armi.

Inoltre è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

IPA