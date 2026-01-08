Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta e minaccia a pubblico ufficiale dalla polizia di Frosinone. Il soggetto risulta residente nella provincia di Roma e prima dell’arresto stava assumendo atteggiamenti aggressivi in un ristorante. Il Questore sta ora valutando l’emissione di un provvedimento di allontanamento dalla città.

Panico in un ristorante di Frosinone

Come anticipato, il 7 gennaio gli agenti sono stati chiamati a intervenire in un noto ristorante del centro di Frosinone a seguito della segnalazione di una persona che stava creando disordini.

Il soggetto, secondo quanto riferito dal personale del locale, avrebbe assunto un atteggiamento molesto e aggressivo nei confronti degli addetti alla sala, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Cos’è successo

Una volta giunti sul posto gli agenti della squadra volante hanno trovato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.

L’individuo, invece di calmarsi, ha mantenuto un comportamento minaccioso anche nei confronti degli operatori di polizia, rifiutandosi inoltre di fornire le proprie generalità e aggravando così la sua posizione.

I provvedimenti presi e le accuse

L’uomo, residente in provincia di Roma e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato per ubriachezza molesta, minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Le accuse contestate sono particolarmente gravi, in quanto coinvolgono sia la sicurezza pubblica sia il rispetto delle autorità.

La valutazione del Foglio di Via

Alla luce dei fatti il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, sta valutando la possibilità di emettere nei confronti dell’uomo il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio, che comporterebbe l’allontanamento dalla città.

Tale misura viene adottata nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi o che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la sicurezza e la tranquillità pubblica.

L’intervento della Polizia di Stato si è reso necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti del ristorante, visibilmente e comprensibilmente preoccupati e spaventati per l’episodio, oltre che per ristabilire l’ordine pubblico. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione di episodi di disturbo della quiete pubblica e minaccia.

IPA