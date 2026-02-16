Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

20 provvedimenti di Daspo: questo il bilancio dei disordini avvenuti in occasione della partita Cremonese-Napoli, secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato. I provvedimenti sono stati emessi dal questore di Cremona nei confronti di tifosi coinvolti in episodi di aggressione e accensione di fumogeni prima, durante e dopo l’incontro calcistico.

Disordini allo stadio di Cremona

La Digos ha svolto un’attenta analisi delle immagini raccolte durante la giornata della partita. Tra i sostenitori partenopei sono stati individuati 14 ultras giunti nel capoluogo lombardo a bordo di un minivan e due auto. Questi tifosi, nel pre-partita, si sono mossi nelle strade circostanti lo stadio Zini e si sono resi protagonisti di aggressioni ai danni di alcuni tifosi della squadra di casa. Inoltre, altri due tifosi sono stati identificati per aver acceso dei fumogeni nel settore ospiti durante la partita.

Al termine dell’incontro circa 50 ultras grigiorossi, con il volto coperto, hanno cercato di raggiungere il settore ospiti armati di bastoni e aste. Il tentativo è stato bloccato da una squadra del Reparto mobile che ha effettuato un’azione di contenimento. Durante questa operazione un agente è rimasto lievemente ferito.

Ulteriori identificazioni e provvedimenti

Gli investigatori della Digos, grazie anche alle riprese della Polizia scientifica, sono riusciti a identificare quattro dei responsabili dei disordini post-partita. In totale, sono stati emessi 20 Daspo nei confronti dei tifosi coinvolti negli episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico.

Ai provvedimenti già citati si aggiunge un Daspo di quattro anni nei confronti di un tifoso arrestato per il lancio di una bomba carta in campo, episodio che aveva causato la sospensione della partita Cremonese-Inter. Anche questo caso è stato ricostruito grazie alle indagini della Digos e all’analisi delle immagini video.

L’azione delle forze dell’ordine ha permesso di identificare rapidamente i responsabili dei disordini e di adottare misure restrittive per garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive. Il questore di Cremona ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato per prevenire e reprimere episodi di violenza negli stadi.

IPA