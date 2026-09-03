Crediti d'imposta falsi per 100 milioni con i cantieri fantasma, sequestro da 17 milioni e cinque indagati

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È di cinque soggetti indagati e 17.608.680 euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza contro una truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento, eseguito nelle scorse ore, è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura, nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto anche i Comandi Provinciali delle Fiamme Gialle di Teramo. Gli indagati sono accusati di aver orchestrato un complesso sistema fraudolento per ottenere indebitamente crediti d’imposta legati a lavori di ristrutturazione edilizia.

Le indagini e il sequestro preventivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha visto la collaborazione dei Comandi Provinciali di Firenze e Teramo, delegati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo toscano. Il provvedimento cautelare reale, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, ha disposto il sequestro preventivo – anche per equivalente – fino a concorrenza di 17.608.680 euro nei confronti di cinque soggetti gravemente indiziati. Le accuse contestate sono quelle di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricettazione e autoriciclaggio, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.

Il meccanismo fraudolento

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema messo in piedi dagli indagati prevedeva la raccolta di tutta la documentazione fiscale e tecnico-amministrativa relativa a lavori di ristrutturazione realmente eseguiti presso due condomini di Trani. Tra i documenti figuravano fatture, certificazioni, asseverazioni per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico, contratti di appalto, titoli abilitativi e comunicazioni all’ENEA. Successivamente, attraverso l’utilizzo di società schermo con sede in Toscana, Abruzzo e Puglia, gli indagati avrebbero falsificato la documentazione, sostituendo la reale società esecutrice dei lavori con società fittizie. In questo modo, un cantiere reale veniva trasformato in una serie di “cantieri fantasma”, consentendo la richiesta di crediti d’imposta inesistenti per un totale di circa 100 milioni di euro.

L’intervento delle autorità e il blocco dei crediti

Le attività investigative sono state avviate per prevenire e reprimere una frode di dimensioni significative, che avrebbe potuto arrecare un grave danno alle casse dello Stato. Grazie al sistema di prevenzione informatico dell’Agenzia delle Entrate, sono stati immediatamente intercettati 35 milioni di euro di crediti falsi, bloccandone la formazione sin dall’inizio. Ulteriori 30 milioni di euro, ancora presenti nei cassetti fiscali delle società schermo e non ancora oggetto di cessione o compensazione, sono stati sottoposti a sequestro d’urgenza su richiesta delle Procure di Firenze e Teramo.

La vendita dei crediti e i sequestri odierni

Per quanto riguarda la restante parte dei crediti fittizi, con un valore nominale di circa 30 milioni di euro e un valore effettivo di circa 20 milioni di euro, questi erano già stati venduti dagli indagati a terzi soggetti – tra cui banche e altri operatori economici – ignari della loro natura fraudolenta. Nella giornata odierna, i finanzieri hanno eseguito perquisizioni e sequestri, anche per equivalente, di immobili, quote societarie e disponibilità liquide, per recuperare il profitto illecito derivante dalla truffa.

Le indagini patrimoniali e la dimensione internazionale

Le indagini patrimoniali sono state condotte sia a livello nazionale che internazionale, con il supporto dei canali di cooperazione di polizia e giudiziaria, in particolare di Eurojust. Questo ha permesso di ricostruire le attività di riciclaggio e autoriciclaggio finalizzate a occultare i proventi del reato in diversi Paesi dell’Unione Europea, tra cui Lituania, Olanda e Slovacchia.

Le garanzie per gli indagati

Il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare disposta in fase di indagini preliminari. Gli indagati sono attualmente sottoposti a indagine e, come previsto dalla legge, sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

IPA