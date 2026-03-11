Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 21 milioni di euro il valore complessivo dei sequestri preventivi disposti dal Tribunale di Brescia nei confronti di un intermediario finanziario milanese e di una società bresciana, entrambi coinvolti in presunte irregolarità nella concessione di prestiti garantiti dallo Stato. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha individuato un danno effettivo e potenziale per Mediocredito Centrale e, di conseguenza, per lo Stato italiano.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa ha preso avvio da un’indagine avviata già nel novembre 2024. In quella fase erano state adottate misure cautelari personali e reali nei confronti dell’amministratore della società bresciana, accusato di aver ottenuto, con modalità irregolari, tre prestiti assistiti dal Fondo centrale di garanzia a favore delle P.M.I. del Mediocredito Centrale.

Il meccanismo dei prestiti garantiti e le irregolarità riscontrate

Le indagini hanno permesso di ricostruire il percorso dei finanziamenti: i prestiti erano stati concessi da un istituto di credito milanese, specializzato nell’erogazione di crediti garantiti dallo Stato tramite Mediocredito Centrale. Si tratta di finanziamenti previsti dalla legge 662/1996, destinati a sostenere le piccole e medie imprese nell’ambito delle politiche di sviluppo economico nazionale.

La Guardia di Finanza, dopo aver effettuato perquisizioni presso l’istituto di credito milanese, ha esteso le verifiche ad altri finanziamenti simili, individuando 370 finanziamenti per un totale di 411.390.830 euro. Questi controlli hanno fatto emergere una serie di criticità nei sistemi di controllo interni della banca, in particolare nella valutazione del merito creditizio e nelle procedure antiriciclaggio, che sarebbero state trascurate a causa di carenze organizzative strutturali.

Il ruolo della Procura e delle autorità di vigilanza

Parallelamente alle attività della polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica ha analizzato anche le relazioni del commissario giudiziale nominato dal Tribunale di Milano e i risultati di una verifica ispettiva condotta dalla Banca d’Italia. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro indiziario che ha portato alla richiesta di sequestro preventivo delle somme già erogate da Mediocredito Centrale e di quelle che sarebbero state versate in futuro alla banca milanese in virtù delle fidejussioni prestate.

I sequestri disposti dal Tribunale

Sulla base delle risultanze investigative, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, su proposta della Procura, ha disposto:

Il sequestro preventivo, anche per equivalente, per un importo di circa 4,2 milioni di euro nei confronti della banca milanese e di circa 470 mila euro nei confronti della società di intermediazione bresciana.

di euro nei confronti della banca milanese e di circa euro nei confronti della società di intermediazione bresciana. Il sequestro preventivo cosiddetto “impeditivo” dei diritti di credito vantati dalla banca milanese nei confronti di Mediocredito Centrale, in relazione ai contratti di finanziamento stipulati tra la banca e 9 società con l’intermediazione della società di consulenza finanziaria bresciana, per un valore di circa 17 milioni di euro.

Il danno effettivamente accertato ammonta a 4,2 milioni di euro, relativo alle garanzie già escusse, mentre ulteriori valori per circa 17 milioni sono stati sottoposti a sequestro per impedire l’escussione di nuove garanzie.

Le responsabilità e la presunzione di innocenza

Il procedimento è stato avviato ai sensi del d.lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle società per fatti reato commessi da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. L’analisi forense sui dispositivi già sequestrati ha evidenziato criticità sistematiche nei controlli interni della banca, sia per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio sia per la funzione antiriciclaggio, con normative che sarebbero state disattese.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice sulla base degli elementi indiziari raccolti fino a questo momento.

