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Due cittadini egiziani sono stati denunciati per lesioni personali aggravate dopo aver aggredito un uomo marocchino nel quartiere Ombriano di Crema. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio del 16 giugno 2026, è stato ricostruito grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la lite sarebbe scaturita per futili motivi e ha visto l’utilizzo di un’arma da taglio e l’aizzamento di cani contro la vittima.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando una segnalazione al 112 NUE ha richiesto l’intervento delle volanti del Commissariato di Crema nel quartiere Ombriano. Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto, dove era stata segnalata una aggressione con arma da taglio ai danni di un cittadino marocchino di 31 anni. Gli aggressori, identificati come due cittadini egiziani di 23 anni e 19 anni, si erano dati alla fuga poco prima dell’arrivo della Polizia, ma sono stati subito rintracciati e fermati dagli agenti operanti.

Le indagini e l’identificazione degli aggressori

Le successive indagini condotte dal personale del Commissariato di Crema hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Attraverso l’analisi delle immagini di diversi impianti di videosorveglianza cittadini, gli investigatori sono riusciti a individuare tutti i componenti del gruppo coinvolto nell’aggressione. Tra questi, sono stati riconosciuti i due autori materiali dell’azione violenta, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe scoppiata per motivi banali. Nel corso della discussione, i due egiziani hanno colpito la vittima con un’arma da taglio al volto e al gluteo. Non contenti, hanno poi aizzato due cani di grossa taglia contro il cittadino marocchino, provocandogli lesioni personali aggravate sia da taglio che da morso. Le ferite riportate sono state giudicate guaribili in 5 giorni.

Le conseguenze per gli aggressori

Per quanto riguarda le conseguenze penali, i due autori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi. Inoltre, il Questore di Cremona ha avviato la procedura per l’adozione della misura della “Sorveglianza Speciale” nei confronti dei due, già destinatari di recenti “Avvisi Orali”. Questa misura è finalizzata al monitoraggio della propensione delinquenziale degli autori di reati.

Valutazione della posizione sul territorio e degli animali coinvolti

Per quanto concerne la posizione dei due egiziani sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona ha richiesto alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale una rivalutazione dello status, in particolare per l’egiziano che ha utilizzato l’arma da taglio. Inoltre, è stata coinvolta l’A.T.S Val Padana – Distretto Veterinario di Crema per valutare l’improprio utilizzo dei cani come strumento di intimidazione e aggressione.

IPA