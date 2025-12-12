Droga a Crema, inseguiti sulla Paullese lanciano 2,2 kg di hashish dall’auto e scappano nei campi
Un 22enne è stato arrestato dai Carabinieri di Crema per detenzione e spaccio di droga dopo un inseguimento sulla SP 415 Paullese.
Un arresto e 2,2 kg di hashish sequestrati a Crema. Un giovane di 22 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo un inseguimento sulla SP 415 Paullese, nella serata dell’11 dicembre. L’intervento è stato condotto dai militari dell’Aliquota Radiomobile, che hanno intercettato un’auto sospetta con due persone a bordo.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo intorno alle 20.00 sulla SP 415 Paullese, nei pressi di Crema. I militari della Radiomobile hanno notato un veicolo sospetto con due individui a bordo e hanno deciso di procedere a un controllo.
L’inseguimento e la fuga nei campi
Quando la pattuglia ha segnalato l’alt, il conducente dell’auto ha rallentato e si è fermato sul ciglio della strada. A quel punto, il passeggero ha lanciato dal finestrino una busta voluminosa, è sceso dal veicolo e ha tentato la fuga a piedi. Anche il conducente ha abbandonato l’auto, gettando a terra un involucro, e si è dileguato nei campi agricoli circostanti.
L’arresto del giovane e il sequestro della droga
I Carabinieri si sono lanciati all’inseguimento dei fuggitivi. Il passeggero è stato raggiunto e bloccato, mentre il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il giovane fermato, identificato come un 22enne con precedenti di polizia anche specifici, è stato accompagnato presso la caserma di Crema.
Il ritrovamento degli stupefacenti
Con il supporto di altre pattuglie, i militari hanno recuperato le buste gettate dai due uomini durante la fuga. All’interno sono stati trovati 22 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2,2 chilogrammi. Inoltre, all’interno dell’auto sono state rinvenute due bustine contenenti quasi 5 grammi di cocaina.
Le conseguenze dell’operazione
Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. L’automobile, risultata a noleggio, è stata restituita alla società proprietaria.
Il contesto e le indagini in corso
L’operazione dei Carabinieri si inserisce nell’ambito dei controlli sul territorio per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per identificare il conducente dell’auto, che è riuscito a fuggire nei campi. L’arresto del giovane rappresenta un importante risultato nella lotta allo spaccio nella zona di Crema.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.