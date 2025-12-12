Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 2,2 kg di hashish sequestrati a Crema. Un giovane di 22 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo un inseguimento sulla SP 415 Paullese, nella serata dell’11 dicembre. L’intervento è stato condotto dai militari dell’Aliquota Radiomobile, che hanno intercettato un’auto sospetta con due persone a bordo.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo intorno alle 20.00 sulla SP 415 Paullese, nei pressi di Crema. I militari della Radiomobile hanno notato un veicolo sospetto con due individui a bordo e hanno deciso di procedere a un controllo.

L’inseguimento e la fuga nei campi

Quando la pattuglia ha segnalato l’alt, il conducente dell’auto ha rallentato e si è fermato sul ciglio della strada. A quel punto, il passeggero ha lanciato dal finestrino una busta voluminosa, è sceso dal veicolo e ha tentato la fuga a piedi. Anche il conducente ha abbandonato l’auto, gettando a terra un involucro, e si è dileguato nei campi agricoli circostanti.

L’arresto del giovane e il sequestro della droga

I Carabinieri si sono lanciati all’inseguimento dei fuggitivi. Il passeggero è stato raggiunto e bloccato, mentre il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il giovane fermato, identificato come un 22enne con precedenti di polizia anche specifici, è stato accompagnato presso la caserma di Crema.

Il ritrovamento degli stupefacenti

Con il supporto di altre pattuglie, i militari hanno recuperato le buste gettate dai due uomini durante la fuga. All’interno sono stati trovati 22 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2,2 chilogrammi. Inoltre, all’interno dell’auto sono state rinvenute due bustine contenenti quasi 5 grammi di cocaina.

Le conseguenze dell’operazione

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. L’automobile, risultata a noleggio, è stata restituita alla società proprietaria.

Il contesto e le indagini in corso

L’operazione dei Carabinieri si inserisce nell’ambito dei controlli sul territorio per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per identificare il conducente dell’auto, che è riuscito a fuggire nei campi. L’arresto del giovane rappresenta un importante risultato nella lotta allo spaccio nella zona di Crema.

