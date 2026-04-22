Crema, fingono di usare il bagno e rubano gioielli per migliaia di euro: nei guai una 68enne e la complice
Due donne denunciate dai Carabinieri di Crema per furto in abitazione: sottratti gioielli per 3.000 euro con un raggiro ai danni di una residente.
Sono scattate due denunce per furto in abitazione a Crema, dove sono state identificate due donne residenti nelle province di Piacenza e Lodi. Le due, già note alle forze dell’ordine per episodi simili, sono state ritenute responsabili di aver sottratto gioielli per un valore di circa 3.000 euro a una residente di Crema.
Le indagini dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo che una donna di Crema si è presentata in caserma per denunciare un furto avvenuto nella propria abitazione. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 10 aprile, intorno alle 14.00, quando la vittima ha sentito suonare il campanello del cancello pedonale di casa. Affacciandosi, ha notato la presenza di una donna che le era sembrata familiare e, per questo motivo, ha deciso di aprire il cancello.
Il modus operandi: la richiesta di un favore per entrare in casa
Una volta aperto il cancello, la vittima ha visto anche un’auto parcheggiata all’esterno, con alla guida una seconda donna, più giovane, che si è rivolta alla prima dicendo di aver bisogno di utilizzare il bagno. La padrona di casa, fidandosi, ha permesso alle due donne di entrare nell’abitazione per usufruire dei servizi igienici. Mentre la donna più anziana la tratteneva in soggiorno con una conversazione, la complice più giovane si è diretta verso la camera da letto.
Il furto dei gioielli: bottino da 3.000 euro
Approfittando della distrazione della padrona di casa, la donna più giovane ha rovistato nella camera da letto, riuscendo a trovare alcuni portagioie. Da questi ha sottratto catenine, bracciali, orecchini e altri oggetti in oro, per un valore complessivo di circa 3.000 euro. Terminato il furto, le due donne sono uscite dall’abitazione, sono salite in auto e si sono rapidamente allontanate dal luogo del reato.
L’avvio delle indagini e l’analisi delle immagini
Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini. Un elemento chiave è stato rappresentato dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno dell’abitazione. Grazie a queste riprese, è stato possibile ricostruire con precisione le fasi del furto e ottenere i volti delle presunte responsabili.
L’identificazione delle sospettate
Utilizzando le banche dati in dotazione, i militari sono riusciti a identificare la donna di 68 anni come una delle due che si erano presentate a casa della vittima. Successivamente, i Carabinieri di Crema hanno predisposto un fascicolo fotografico che è stato mostrato alla vittima, la quale ha riconosciuto la 68enne come la persona che aveva suonato il campanello e l’aveva trattenuta in soggiorno.
Il riconoscimento della seconda complice
Proseguendo con le indagini, i militari hanno accertato che la 68enne era già stata fermata e denunciata in passato insieme a una donna di 42 anni, risultata somigliante alla seconda persona descritta dalla vittima e ripresa dalle telecamere. Anche per questa seconda sospettata è stato preparato un fascicolo fotografico, che ha permesso alla vittima di riconoscerla come la donna che aveva chiesto di andare in bagno e che si era poi introdotta nella camera da letto dove era avvenuto il furto.
La denuncia all’Autorità Giudiziaria
Al termine delle indagini, entrambe le donne, residenti nelle province di Piacenza e Lodi, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per furto in abitazione. Le due risultano già pregiudicate per fatti analoghi, circostanza che ha contribuito a indirizzare rapidamente le indagini verso la loro identificazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.