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Fuga a folle velocità e arresto nel Cremasco. Un 37enne, residente nel Lodigiano, è stato bloccato dai Carabinieri al termine di un inseguimento di cinque chilometri lungo la SP 235 e la SP 591. L’uomo, che era già in affidamento in prova ai servizi sociali, è finito in manette per la corsa pericolosa condotta per eludere l’alt e deve rispondere anche di una denuncia per tentata truffa dello specchietto.

L’inseguimento sulla provinciale nel Cremasco

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Crema stavano percorrendo la SP 235 quando hanno visto un’auto procedere a forte velocità, sulla corsia opposta, da Romanengo verso Offanengo.

Il conducente ha effettuato sorpassi azzardati, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. I Carabinieri hanno invertito la marcia e gli hanno intimato l’alt, ma l’uomo non si è fermato e ha continuato a sorpassare invadendo la corsia opposta.

La fuga in contromano

Alla rotatoria tra la SP 235 e la SP 591, il fuggitivo ha superato una colonna di auto e ha percorso in contromano sia la corsia opposta sia l’intera rotonda. Durante la manovra ha rischiato di scontrarsi frontalmente con un trattore: per evitare l’impatto, il conducente del mezzo si è spostato sulla banchina.

L’auto ha poi proseguito sulla SP 591 in direzione di Ricengo, continuando a superare pericolosamente auto e camion. Quando si è accorto che i militari, con sirene e lampeggianti accesi, gli erano ormai vicini, il conducente si è fermato a bordo strada.

La segnalazione della vittima

Poco dopo l’identificazione, ai Carabinieri si è avvicinato un automobilista, che ha riferito di aver subito un tentativo di truffa poco prima. Si trovava in un distributore di Offanengo e, mentre usciva dall’area di servizio per immettersi sulla SP 235 verso Romanengo, era stato affiancato dall’auto poi fermata.

L’uomo aveva sentito un rumore sulla carrozzeria e il conducente dell’altro veicolo aveva richiamato la sua attenzione con clacson e abbaglianti, cercando di farlo accostare.

Insospettito, l’automobilista aveva proseguito, intenzionato a raggiungere la caserma dei Carabinieri di Romanengo. Notata la pattuglia della Radiomobile, aveva chiesto aiuto ai militari. In quel momento l’auto sospetta si era allontanata con manovre azzardate, dando origine all’inseguimento.

Il controllo e i provvedimenti

La vettura fermata era priva della calotta dello specchietto destro, elemento spesso associato alle truffe basate sulla simulazione di un urto. Durante la perquisizione i militari hanno inoltre trovato un contenitore con numerose biglie di vetro, che possono essere usate per colpire i veicoli e simulare il rumore di un impatto, prima di mostrare uno specchietto danneggiato.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per fuga pericolosa all’alt e denunciato per tentata truffa. È stato anche sanzionato per le numerose violazioni del Codice della strada e gli è stata ritirata immediatamente la patente.

IPA