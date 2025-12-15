Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia tra Crema, Soncino e la provincia di Bergamo. Un uomo di 29 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei Carabinieri, mettendo in pericolo la sicurezza stradale e opponendo resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nella serata del 15 dicembre e si è concluso con la convalida dell’arresto e una condanna a un anno e sei mesi di reclusione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio intorno alle 20.00 sulla SP 498 nei pressi di Soncino, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Crema ha notato un’auto con targa straniera e due persone a bordo, provenienti dalla provincia di Bergamo e dirette verso Soncino. I militari hanno deciso di seguire il veicolo e di intimare l’alt, ma il conducente ha reagito accelerando improvvisamente e dando il via a una fuga ad alta velocità.

Un inseguimento ad alta tensione

La fuga si è trasformata in un inseguimento di quasi 20 chilometri, durante il quale il conducente ha effettuato sorpassi azzardati, spesso invadendo la corsia opposta e costringendo gli altri automobilisti a manovre di emergenza per evitare incidenti. L’auto ha percorso la SP 498 tornando verso la provincia di Bergamo, seminando il panico tra gli utenti della strada e mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

La fuga a piedi e l’arresto

Giunti nel comune di Fontanella, i fuggitivi hanno improvvisamente frenato in un tratto di strada buio e sono scesi dal veicolo, tentando di proseguire la fuga a piedi nei campi circostanti. I Carabinieri li hanno inseguiti e sono riusciti a bloccare il conducente dopo alcune decine di metri. L’uomo ha opposto una forte resistenza nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ma è stato ammanettato e condotto in caserma.

Il complice in fuga e la perquisizione

Il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre la perquisizione dell’auto ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri, che è stato sequestrato. Sul posto sono intervenute altre pattuglie delle Compagnie di Crema e Treviglio (BG), che hanno collaborato alle operazioni di ricerca e sicurezza.

L’identificazione e i precedenti

L’uomo, privo di documenti di identità, è stato identificato tramite fotosegnalamento presso la caserma di Crema. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico risultano numerosi reati contro il patrimonio e per stupefacenti. L’auto utilizzata per la fuga, risultata noleggiata, è stata restituita alla società proprietaria.

Le accuse e le sanzioni

Il 29enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di arma da taglio. Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente – mai conseguita – e per tutte le altre violazioni al codice della strada commesse durante la fuga.

La convalida dell’arresto e la condanna

La mattina del 15 dicembre, il Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a un anno e sei mesi di reclusione. Al termine dell’udienza, il 29enne è stato rimesso in libertà.

