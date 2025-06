Crema, rubano un camion con profumi per un valore di 4 milioni di euro: la fuga spericolata dei ladri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti e di un ingente recupero di merce rubata il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Crema. Due uomini sono stati fermati dopo aver sottratto un camion carico di cosmetici, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Il furto e l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato quando il conducente di un camion ha contattato la centrale operativa dei Carabinieri di Crema. Durante una sosta in un’area di servizio sulla SP 4 nel comune di Rivolta d’Adda, qualcuno si era impossessato del suo camion, che era stato chiuso a chiave, ed era fuggito. Immediatamente, è stato attivato il dispositivo dei Carabinieri di Crema, coinvolgendo plurimi assetti delle Stazioni, dell’Aliquota Operativa e di quella Radiomobile della Compagnia CC di Crema.

L’inseguimento e l’arresto

La centrale operativa ha comunicato anche la presunta direzione di fuga del mezzo. Una pattuglia della Radiomobile di Crema ha intercettato il camion nel comune di Pianengo, all’altezza della rotatoria tra la SP 80 e la SP 591. La pattuglia ha bloccato la strada al mezzo e, con il supporto della pattuglia della Stazione di Camisano, ha fermato le due persone a bordo del camion. I due uomini sono stati identificati in un 38enne della provincia di Lodi ed in un 41enne della provincia di Milano, entrambi con precedenti di polizia a carico.

Il sequestro degli strumenti del crimine

Durante la perquisizione, sono stati trovati una tronchese, un cutter, un coltello a serramanico e delle chiavi elettroniche utilizzabili per aprire ed accendere i camion, tutto posto sotto sequestro. Una di queste chiavi elettroniche ha permesso ai due uomini di aprire il veicolo senza provocare alcun danno alle serrature, accendere il mezzo ed allontanarsi dall’area di servizio.

Il recupero della refurtiva

Il camion ed i due uomini sono stati portati presso la caserma dei Carabinieri di Crema dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari. Sul posto sono intervenuti anche i proprietari del carico ed i titolari della logistica della provincia di Bergamo, incaricati del trasporto, che hanno aperto i sigilli del container ed hanno verificato che l’intero carico, ovvero 25.000 pezzi di una notissima marca di profumi, del valore commerciale al dettaglio di quasi 4 milioni di euro e destinati al mercato statunitense, non era stato toccato ed era integro.

Le conseguenze legali

I due uomini sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato e sono stati accompagnati presso il carcere di Cremona in attesa dell’udienza di convalida svoltasi nella tarda mattinata del 30 giugno, conclusasi con la convalida dell’atto e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

