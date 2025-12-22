Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e numerose denunce tra sabato 20 e lunedì 22 dicembre a Crema. Una donna di 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stata fermata e poi arrestata per furti, tentati furti e rapina impropria ai danni di diversi esercizi commerciali della città. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza dei commercianti e dei cittadini, dopo una serie di episodi registrati nel centro storico.

Le indagini e la prima denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, quando una pattuglia della Stazione di Crema è stata inviata in via Macallè a seguito della segnalazione di un furto avvenuto in una farmacia. La donna, dopo essersi allontanata dal luogo, è stata rintracciata nei pressi dell’ospedale cittadino circa mezz’ora dopo. Sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di alcuni prodotti sottratti poco prima dalla farmacia.

Accompagnata in caserma, la donna è stata identificata come una persona già nota alle forze dell’ordine, priva di documenti e con numerosi precedenti. I militari hanno quindi contattato la responsabile della farmacia, la quale ha riferito che la stessa donna si era già resa protagonista di un tentato furto il 17 dicembre, quando aveva cercato di portare via alcuni prodotti, poi restituiti dopo essere stata seguita dal personale. Tuttavia, il 20 dicembre la donna è tornata nello stesso esercizio, riuscendo questa volta a sottrarre due prodotti senza restituirli.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire le azioni della sospettata nelle due occasioni. Al termine degli accertamenti, la 47enne è stata denunciata per tentato furto e furto.

Nuovi episodi e l’arresto in centro storico

Il pomeriggio del 21 dicembre ha visto un nuovo intervento delle forze dell’ordine. Questa volta, la pattuglia dei Carabinieri di Montodine è stata chiamata a intervenire nel centro storico di Crema dopo che diversi titolari di esercizi pubblici avevano segnalato furti appena subiti da una donna. Giunti tra piazza Duomo e via Cavour, i militari hanno trovato alcuni commercianti che avevano fermato la sospettata, identificata nuovamente nella 47enne già denunciata il giorno precedente.

Le verifiche hanno permesso di accertare che, tra le 13.00 e le 14.00, la donna aveva visitato il mercatino di Natale in piazza, dove si era appropriata di diversi oggetti di bigiotteria da tre bancarelle, per un valore di alcune decine di euro. In uno dei casi, per garantirsi la fuga e mantenere il possesso della refurtiva, aveva spinto la proprietaria del banco, configurando così il reato di rapina impropria.

Nel corso della perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di due capi di abbigliamento rubati in un negozio di via Cavour, per un valore di circa 380 euro, e di alcuni pezzi di biancheria intima sottratti in un altro esercizio della stessa via, per circa 50 euro.

Le conseguenze giudiziarie

La 47enne è stata quindi arrestata per rapina impropria e furto aggravato e trattenuta nelle camere di sicurezza della caserma di Crema. La mattina del 22 dicembre, il Giudice del Tribunale di Cremona ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere e fissando l’udienza al 30 gennaio 2026. La donna è stata quindi trasferita presso il carcere di Brescia Verziano.

Secondo quanto riportato dalle autorità, la rapidità e la collaborazione tra le diverse stazioni dei Carabinieri hanno permesso di porre fine a una serie di furti che avevano destato preoccupazione tra i commercianti del centro di Crema.

