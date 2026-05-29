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Un arresto dei Carabinieri di Crema, che hanno fermato un giovane di 22 anni residente in provincia di Milano, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una persona fragile. L’uomo avrebbe agito con la tecnica del finto carabiniere, simulando una rapina in gioielleria per ingannare le vittime.

Le indagini e l’arresto del sospettato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo che i militari dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno ricevuto notizia di un veicolo sospetto, collegato a un presunto autore di truffe ai danni di persone anziane. Le pattuglie sono state dislocate lungo le principali arterie stradali del territorio cremasco, con l’obiettivo di intercettare l’auto segnalata.

La svolta è arrivata quando una pattuglia della Radiomobile ha individuato il veicolo sulla SP 19. Dopo aver seguito l’auto, i militari hanno intimato l’alt al conducente lungo la SP 185, nel comune di Misano Gera d’Adda (BG), identificando il giovane di 22 anni come il sospettato. Durante la perquisizione, l’uomo è apparso nervoso e agitato, e i militari hanno trovato in suo possesso numerosi monili in oro, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

La tecnica del finto carabiniere e i dettagli della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il modus operandi prevedeva una telefonata da parte di un finto maresciallo dei Carabinieri a casa della vittima. L’uomo riferiva di una presunta rapina avvenuta in una gioielleria di Crema, sostenendo che l’auto della persona contattata fosse stata coinvolta. Tuttavia, la prima vittima non è caduta nel tranello, avendo chiesto consiglio ai familiari che l’hanno messa in guardia dal tentativo di truffa.

Nonostante il primo tentativo non sia andato a buon fine, i militari hanno continuato le indagini, ricevendo poco dopo una segnalazione da Campagnola Cremasca. Qui, una donna anziana è stata effettivamente raggirata con la stessa tecnica: una telefonata da parte di un sedicente maresciallo dei Carabinieri, che le chiedeva di raccogliere tutto l’oro presente in casa per verificare che non fosse refurtiva di una rapina in gioielleria. Poco dopo, un uomo si è presentato alla porta della donna, qualificandosi come carabiniere incaricato del controllo, e si è fatto consegnare i monili in oro, allontanandosi rapidamente.

Il collegamento tra i due episodi e il riconoscimento della refurtiva

Gli inquirenti hanno compreso che il primo tentativo di truffa e la seconda truffa consumata erano collegati. La vittima di Campagnola Cremasca si è recata presso la caserma di Crema per sporgere denuncia e ha riconosciuto come suoi i gioielli trovati in possesso del giovane fermato. Tra gli oggetti recuperati figuravano collane, bracciali, orecchini, anelli e due fedi nuziali con incisi i nomi della donna e del marito defunto, oltre alla data del loro matrimonio. Il valore complessivo dei preziosi è stato stimato in circa 15.000 euro.

Per rafforzare l’identificazione, i militari hanno preparato un fascicolo fotografico che è stato mostrato alla vittima, la quale ha riconosciuto il 22enne come presunto autore della truffa.

Le accuse e la situazione giudiziaria

Il giovane, residente in provincia di Milano, è stato dichiarato in arresto per la truffa consumata e indagato per il precedente tentativo di truffa. Le autorità hanno sottolineato che il fascicolo si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

IPA