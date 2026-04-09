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Crema, spacciava cocaina e hashish dal quartiere San Bernardino: condannato a quasi 3 anni un 20enne

Giovane di 20 anni arrestato a Crema per spaccio di droga: condannato a quasi 3 anni dopo indagini della Polizia.

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È stato arrestato un giovane di 20 anni a Cremona per spaccio di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Il ragazzo, cittadino italiano di origini tunisine, è stato rintracciato presso la sua abitazione nel quartiere San Bernardino di Crema. La condanna, che prevede una pena complessiva di 2 anni 11 mesi e 28 giorni di reclusione, è stata inflitta a seguito di una sentenza per spaccio e altri reati.

Il provvedimento di carcerazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di ieri gli agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona e riguarda l’espiazione di una pena detentiva, conseguenza di una condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto a Crema

Il giovane è stato rintracciato nella sua abitazione di residenza, situata nel quartiere San Bernardino di Crema. Gli agenti del Commissariato locale hanno eseguito l’arresto senza incidenti, portando a termine l’operazione in modo rapido e discreto. L’abitazione era già nota alle forze dell’ordine, poiché era stata oggetto di una precedente perquisizione nell’ambito delle indagini che avevano portato alla condanna del ragazzo.

Le indagini e i precedenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti che hanno portato alla condanna risalgono a ottobre 2023. In quell’occasione, il giovane era stato arrestato al termine di un’attività investigativa condotta dal personale del Commissariato di Crema. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti avevano rinvenuto e sequestrato circa 60 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante, elementi che hanno confermato l’attività di spaccio.

I reati contestati

Il giovane non era nuovo alle forze dell’ordine: aveva già diversi precedenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per ricettazione, furto e lesioni personali. La sentenza di condanna ha tenuto conto di questo quadro, portando a una pena detentiva significativa. L’arresto di ieri rappresenta quindi l’epilogo di un percorso giudiziario iniziato mesi fa e conclusosi con la carcerazione.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione effettuata nell’ottobre 2023, gli agenti avevano sequestrato circa 60 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish, oltre a strumenti per la pesatura e una somma di denaro contante. Questi elementi hanno costituito prove decisive per la condanna per spaccio. Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Cremona si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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