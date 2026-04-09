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È stato arrestato un giovane di 20 anni a Cremona per spaccio di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Il ragazzo, cittadino italiano di origini tunisine, è stato rintracciato presso la sua abitazione nel quartiere San Bernardino di Crema. La condanna, che prevede una pena complessiva di 2 anni 11 mesi e 28 giorni di reclusione, è stata inflitta a seguito di una sentenza per spaccio e altri reati.

Il provvedimento di carcerazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di ieri gli agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona e riguarda l’espiazione di una pena detentiva, conseguenza di una condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto a Crema

Il giovane è stato rintracciato nella sua abitazione di residenza, situata nel quartiere San Bernardino di Crema. Gli agenti del Commissariato locale hanno eseguito l’arresto senza incidenti, portando a termine l’operazione in modo rapido e discreto. L’abitazione era già nota alle forze dell’ordine, poiché era stata oggetto di una precedente perquisizione nell’ambito delle indagini che avevano portato alla condanna del ragazzo.

Le indagini e i precedenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti che hanno portato alla condanna risalgono a ottobre 2023. In quell’occasione, il giovane era stato arrestato al termine di un’attività investigativa condotta dal personale del Commissariato di Crema. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti avevano rinvenuto e sequestrato circa 60 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante, elementi che hanno confermato l’attività di spaccio.

I reati contestati

Il giovane non era nuovo alle forze dell’ordine: aveva già diversi precedenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per ricettazione, furto e lesioni personali. La sentenza di condanna ha tenuto conto di questo quadro, portando a una pena detentiva significativa. L’arresto di ieri rappresenta quindi l’epilogo di un percorso giudiziario iniziato mesi fa e conclusosi con la carcerazione.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione effettuata nell’ottobre 2023, gli agenti avevano sequestrato circa 60 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish, oltre a strumenti per la pesatura e una somma di denaro contante. Questi elementi hanno costituito prove decisive per la condanna per spaccio. Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Cremona si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

IPA