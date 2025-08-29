Cremona, bici elettrica rubata davanti a una barberia: due denunciati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e ricettazione sono le accuse a carico di due persone denunciate dalla Polizia di Stato di Cremona, dopo il furto di una bicicletta elettrica avvenuto nella mattinata nel centro cittadino. L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini di videosorveglianza e all’intervento tempestivo degli agenti, che hanno permesso di recuperare il mezzo e restituirlo al proprietario.

Le indagini partite dalla denuncia del proprietario

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il proprietario di una bicicletta elettrica si è rivolto agli uffici per denunciare il furto avvenuto poche ore prima. Il velocipede era stato lasciato parcheggiato all’esterno di una barberia situata nel cuore di Cremona. Grazie alla tempestiva segnalazione, gli investigatori hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale.

Le immagini delle telecamere e la ricostruzione dei fatti

La visione dei filmati ha permesso agli agenti di ricostruire con precisione la dinamica del furto. Si è visto un uomo aggirarsi nei pressi della barberia, osservare la zona e, approfittando di un momento di distrazione, impossessarsi rapidamente della bicicletta elettrica prima di allontanarsi. L’identificazione del sospetto è stata facilitata dai dettagli forniti dalle telecamere, tra cui l’abbigliamento indossato al momento del reato.

Il ritrovamento della bicicletta e il fermo del primo sospetto

Poche ore dopo il furto, personale della Squadra Mobile e della Squadra Volante ha individuato nei pressi dei giardini del Vecchio Passeggio un uomo di origine maghrebina in sella a una bicicletta che corrispondeva perfettamente a quella sottratta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e stupefacenti, non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del mezzo. Dopo un rapido controllo e il riconoscimento da parte del proprietario, la bicicletta è stata restituita al legittimo titolare.

L’identificazione dell’autore materiale del furto

Parallelamente, le indagini hanno portato all’identificazione dell’autore materiale del furto. Gli agenti, grazie alle immagini di videosorveglianza e ai controlli sul territorio, hanno rintracciato un cittadino italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato trovato ancora con gli stessi indumenti ripresi dalle telecamere e, messo di fronte all’evidenza, ha ammesso le proprie responsabilità.

Le accuse e il deferimento all’Autorità Giudiziaria

Sulla base degli elementi raccolti, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà due persone: il cittadino straniero per ricettazione e quello italiano per furto aggravato. Entrambi sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria, che valuterà le rispettive posizioni nei prossimi giorni.

La lotta ai reati predatori e la sicurezza dei cittadini

L’operazione, sottolinea la Polizia di Stato, conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine di Cremona nei confronti dei reati predatori e della microcriminalità. Il recupero della bicicletta e la rapida identificazione dei responsabili rappresentano un segnale importante per la tutela della sicurezza dei cittadini e per il contrasto ai fenomeni che incidono sulla percezione di tranquillità della collettività.

